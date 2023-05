Rita Lee e o Brasil da caretice

arte: renato essenfelder/sd

»Por toda a parte, o clichê: hoje o Brasil amanheceu mais careta, mais ranzinza. Rita morreu, amanhecemos conservadores.

Não sou particularmente fã de clichês, porém entendo sua utilidade. O que dizer, em um funeral, que não seja clichê? Às vezes, para tentar fugir do clichê, falamos e fazemos as coisas mais absurdas. O clichê é o território seguro dos tapinhas nos ombros e olhares condoídos.

Não vai alcançar grandes feitos, mas, ao menos, evitará maiores aborrecimentos.

Ainda assim, "o Brasil amanheceu mais careta" parece-me um clichê infeliz, do qual a própria Rita debocharia. Onde estava nos últimos cinco anos - ou cinco séculos - esse Brasil que não era conservador, que não era careta?

A esta altura, o epitáfio que Rita publicou em sua autobiografia já circulou repetidamente: "Ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa". Nunca foi bom exemplo, diz, nunca foi cidadã exemplar. Mas exemplo de que? Ora, de tudo o que espera um cidadão de bem de um país de bem - país que não amanhece mais ranzinza, apenas segue conservador, cheio de firulas e ritos, e justamente por isso precisa de Ritas, de mutantes, de arte marginal/herói.

Arte que tenha prazer, muito prazer, em desdizer e afrontar.

Rita sempre viveu em um país careta. Como ela escreve, "sou do tempo em que mulher desquitada era puta, rir na Sexta-Feira da Paixão era proibido, mas podia fumar no cinema. Mulher magra era feio, usavam meia nylon de fio, cinta-liga, anágua, sutiã pontudo e saia e blusa de banlon. Mostrar o joelho era audacioso, raro ver uma mulher dirigindo carro, top models eram as misses, proibido mulher no estribo do bonde, cabelo liso não, permanente sim, as desconfortáveis toalhinhas de menstruação, blush chamava-se rouge, o território era de Rorãima, yoga era yóga e no futebol escanteio era corner".

Viveu o suficiente para ver esses tempos fluírem e refluírem. Viveu a ditadura e seu fim, e, depois, a ascensão de um capitão fascista e (a conferir) seu fim. Escreveu que o pior inimigo da criatividade é o bom-senso e que era preciso "mudar, mudar, mudar, nem que seja para pior". Debochava de todos e de si mesma como "uma estratégia que sempre dá resultado positivo". Amava "fazer o que não devo, tipo fumar na frente de quem faz campanha anticigarro". E partiu com a certeza de que ter sido quem ela foi não era nada, comparado ao seu maior gol: fazer um monte de gente feliz.

A transgressão, em tempos bicudos, talvez seja realmente essa: ser e fazer feliz. Por Rita, por todos: sejamos.«

