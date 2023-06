Temos tempo de ser todas as coisas

arte: renato essenfelder/sd

»Irmã, estou feliz que você fez 50. Cinquenta anos. Deve ser uma época interessante - você me diga. Será já ultrapassada, a crise de meia-idade? E a urgência de ter e ser, abranda? Podemos simplesmente sentar à beira-mar, sem pauta, sem assunto, sem vergonha, no meio do dia, quando o dia abrir uma brecha?

Quando o dia abrir uma brecha. A gente passava pelas brechas do dia com displicência. Você, talvez, acreditava que não havia tempo para tais luxos. Era preciso cuidar das meninas, ganhar dinheiro, estudar. Com sorte, manter os parafusos no lugar. Eu também. E, além disso, a certeza anestésica de que as brechas sempre estariam lá. Sempre haveria banda tocando no parque, atores sedentos de atenção, cafés quentes e cervejas geladas.

Vistas, paisagens. Sessão da meia-noite no cinema.

Tudo bem, assim foi, assim é. O mundo já tem nostalgia demais: façamos qualquer coisa. Agora. Que bom que naqueles anos nós cuidamos das respectivas meninas e tratamos de arrumar um teto. Agora elas estão grandes e podemos aproveitar as brechas do dia, enquanto elas se preparam para cuidar das próximas meninas e dos próximos tetos.

Não fosse o oceano, tomaríamos uma cerveja para comemorar os seus cinquenta anos. Uma cerveja e uns pastéis. Falar das neuras e dar risada. Meio Freud, meio salada. Mas neuras novas, novíssimas, eu insistiria, novos problemas, novos desejos - ainda que o desejo seja essencialmente o mesmo, desde mil novecentos e cinquenta anos atrás. Repetiria mil e tantas vezes, minha amiga: tempo haverá, tempo haverá.

Temos tempo para esses novos desejos - quer sejam o mesmo desejo, quer sejam o seu contrário. Ou algo nada a ver: de repente, Portugal, umas sardinhas assadas, que eu particularmente detesto, e uma salsa, que tenho vergonha de querer dançar, mas quero. Ainda dá tempo de fazer um curso de teatro e pular Carnaval vestido a caráter, ou travestido, ou desvestido.

Temos tempo para tanta coisa, mas tanta coisa: caminhar tanto e para tão longe que as pessoas se espantem quando falarmos assim, olha, eu nasci daquele jeito. Eu era, eu juro. E caiam em gargalhada.

Lembra de quando a gente achava tudo feio? Éramos jovens. Agora tudo é bonito. E somos ainda jovens, mas jovens de verdade.

Eu nunca lembro de datas, você sabe. Mas este é o meu jeito de desejar felicidades.«

