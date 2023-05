Vinícius Jr., a cultura woke e os donos da bola

arte: renato essenfelder/sd

»Em um estádio de futebol lotado, milhares de torcedores gritam contra um jogador negro. Mono. Macaco.

Vinícius Jr. protesta, desabafa, já não aguenta mais. Será a nona ou décima vez que isso se repete com ele. Mono. Macaco. Poderiam criticá-lo pelo futebol, pelo comportamento zombeteiro. Mas não: macaco. O ataque é por ser uma pessoa negra, por aquilo que é. Logo, animalizado, inferior. Sua existência, uma maldição.

Nesse caso, tanto a solidariedade tímida e sem sal dos colegas quanto a resposta tacanha do infame cartola deixam claro aquilo que já era óbvio: não existe "cultura woke", não existe polícia do politicamente incorreto, nenhum grande irmão impede o avanço dos bárbaros.

Os bárbaros gracejam, os bárbaros vicejam, os bárbaros destroem.

E se acham príncipes herdeiros de toda a terra.

A temida cultura woke não existe, não resiste a um exame de materialidade histórica. Existem, é claro, os cancelamentos. Existem os cancelados - cá e lá, com grande estardalhaço. Mas não existe uma cultura, como dizem os moralistas imorais.

Lamento dizer: não há revolução em curso. O eixo do poder não se deslocou do centro para a periferia. O mundo não é comandado por mulheres, negros, gays, transsexuais, indígenas, imigrantes, ou qualquer outro sujeito marginalizado.

O mundo segue sob as mesmas mãos, girando à maneira de sempre.

O jovem Vinícius Jr. não manda em nada, e quase não tem poder diante de quem detém a bola.

Nas universidades, ouço frequentemente colegas indignados com a tal cultura woke. Não se pode dizer nada, e dizem. Não se pode fazer nada, e fazem. A polícia do politicamente correto acabou com a liberdade. Cantam e dançam enquanto lamentam. A elite sofredora.

Os mesmos que sob holofotes condenam o racismo de hoje podem amanhã, no sigilo, criticar a cultura do politicamente correto e a falta de graça de um mundo ligeiramente mais atento, em que podem ser xingados no twitter. Mas continuam donos da bola. Nos círculos íntimos, dirão que são os verdadeiros oprimidos. Não podem nem mais chamar um negro de "mono". Era brincadeira. Que mundo chato.

Avanço, só para trás, em direção a um passado de servos e escravizados. Belíssimo, dirão, com o coração a saltitar.

E assim seguem, nos cafés elegantes e nos salões nobres. Confabulam e agem. Querem manter eternamente tudo como está, como uma magnífica pérola de esterco, um inquebrantável diamante de sangue.

Lamentam. Às vezes mudam. Fingem que mudam. Mantêm tudo como está.«

