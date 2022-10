Rihanna retorna ao cenário musical e lança ‘Lift Me Up’, trilha de ‘Pantera Negra 2’

Publicidade

A espera acabou. Após seis anos sem lançar uma canção solo, Rihanna finalmente fez o seu tão aguardado retorno ao cenário musical. Na madrugada desta sexta-feira, 28, a cantora lançou o novo single ‘Lift Me Up’, parte da trilha sonora de ‘Pantera Negra: Wakanda Para Sempre’. A faixa já está disponível nas principais plataformas digitais.

A música é uma homenagem ao legado do ator Chadwick Boseman, o eterno ‘Pantera Negra’, que faleceu em 2020, vítima de câncer. Com vocal inconfundível e um instrumental de arrepiar, Riri fez a espera valer a pena e emocionou os fãs com uma letra que fala, dentre outras coisas, sobre resiliência e força.

Principal faixa do longa, ‘Lift Me Up’ foi escrita por Tems, Ludwig Göransson, Rihanna e Ryan Coogler, e gravada em cinco países. “Depois de falar com Ryan e ouvir suas orientações para o filme e a canção, eu queria escrever algo que fosse como um abraço caloroso em todas as pessoas que perdi em minha vida. Tentei imaginar como seria se pudesse cantar para elas agora e expressar o quanto sinto a falta delas”, disse Tems. “Rihanna sempre foi uma inspiração para mim, então ouvi-la transmitir esta canção é uma grande honra”, acrescentou.

Ainda para ‘Pantera Negra: Wakanda Para Sempre’, Rihanna promete mais surpresas. A artista deve lançar, no próximo dia 4 de novembro, uma segunda música, intitulada ‘Born Again’. Nessa mesma data, o álbum com a trilha sonora completa do filme também deve chegar às plataformas digitais.

Essa é a primeira vez que Rihanna surge com uma nova música solo desde o hiato de seis anos. Até então, o último lançamento tinha sido o álbum ‘Anti’, em 2016. Ela passou os últimos anos investindo em seu lado empreendedora, com a marca de cosméticos ‘Fenty Beauty’ e a linha de lingerie ‘Savage X Fenty’, e também na maternidade, após o nascimento do seu primeiro filho.

Há algumas semanas, o retorno da voz de ‘Umbrella’ já era especulado pelos fãs. A artista dava sinais de que estava preparando uma volta triunfal ao ser confirmada como atração principal do Super Bowl 2023.

Nesta terça-feira, 25, uma publicação enigmática de divulgação de ‘Pantera Negra: Wakanda Para Sempre’, feita pela Marvel Studios, trouxe a letra ‘R’ em destaque no título e aumentou os rumores da parceria com Riri. Logo depois, a própria cantora anunciou a novidade. Já na quarta-feira, ela surgiu deslumbrante na première do filme, em Los Angeles.

Cantora Rihanna participa de pré-estreia do filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, em Los Angeles, nesta quarta-feira, 26 de outubro de 2022. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

O filme ‘Pantera Negra: Wakanda Para Sempre’ está previsto para estrear nos cinemas no próximo mês, no dia 10 de novembro. A sequência, novamente sob a direção de Ryan Coogler, vai voltar ao mundo de Wakanda, reencontrando personagens como Shuri (Letitia Wright) e Okoye (Danai Gurira). O filme também deve prestar homenagem a T’Challa, personagem do ator Chadwick Boseman, que faleceu em 2020, vítima de câncer.

Também retornam ao elenco Angela Bassett, Lupita Nyong’o, Winston Duke e Martin Freeman. Entre as novidades, estão Tenoch Huerta, Michaela Coel e Dominique Thorne, que será Riri Williams/Coração de Ferro.

No início de outubro, a Marvel divulgou um novo trailer do filme. O maior destaque do vídeo foi a aparição - por mais tempo que no primeiro trailer, da nova Pantera Negra, cuja identidade ainda não foi revelada, mas que já gera expectativas para quem acompanha o Universo Cinematográfico da Marvel. Ao que tudo indica, trata-se de Shuri, a irmã de T’Challa.