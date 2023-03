Sandy divide o palco no quarto show do Coldplay em SP e canta sucessos com Chris Martin; veja

Em seu quarto show na capital paulista, a banda Coldplay convidou a cantora Sandy para a apresentação da última terça-feira, 14. Com o seu hit Quando Você Passa, também conhecido como Turu Turu, a artista brasileira cantou no palco enquanto o vocalista, Chris Martin, acompanhava no piano.

A cantora é a segunda convidada brasileira a dividir o palco com banda britânica no Estádio do Morumbi. Antes dela, nas últimas três apresentações, Seu Jorge foi o escolhido.

Além da própria música, Sandy, que se diz fã do grupo, soltou a voz com Magic, sucesso da banda, e dividiu o microfone com o vocalista na ocasião.

Diversos internautas comentaram e elogiaram a participação inusitada da cantora no show. O assunto, inclusive, esteve entre mais comentados da madrugada desta quarta-feira, 15, no Twitter; veja algumas reações.

EU VOU PASSAR MAL SANDY, VOCÊ NÃO TINHA ESSE DIREITO pic.twitter.com/O1DAgYXsiR — Marcelo Teixeira Machado (@marcelotm92) March 15, 2023

do nada a sandy júnior no show do coldplay cantando “magic” pic.twitter.com/z7xBkQC3Ms — luscas (@luscas) March 15, 2023

Interrompemos o BBB para apreciar Sandy cantando “magic” com o Coldplay ✨ pic.twitter.com/mkPqDLsTfw — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) March 15, 2023

E eu que vi AO VIVO a SANDY com o COLDPLAY??? Faleci demais!!! Deusa!! pic.twitter.com/0EhvML6mie — Marcus Danttas (@MarcusDanttas) March 15, 2023

Vei. Eu ganhei ingresso pro show do Coldplay do nada. Daí vim. E sandy subiu no palco e cantou magic e quando você passa diante dos meu olhos. Quais as chances??? O universo eh foda véi pic.twitter.com/zebEgSgzOv — josé. (@zehzito) March 15, 2023