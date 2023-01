Após 7 anos, este blog chega ao fim: foram 375 posts em defesa da diversidade cultural e dos artistas que sobrevivem à margem da 'grande indústria do sucesso'

.

Acabou.

Sorry...

Tudo que nasce, morre.

Zé Fini, como ouvi, por aí.

The End, entende?

Me disseram assim:

'não chore por ter acabado, sorria por ter acontecido'

Achei lindo.

Foi bom.

Às vezes, bem ruim.

Mas não é que eu até fui feliz?

Siiiim!!!

Só que agora gorou.

Toco y me voy.

Oi e fim.

Então, não se faz de sonso

e cai fora logo Arnaldo Afonso.

"Hello goodbye, meusamô.

Tchau, bau-bau, cabô"

A cortina fechou.

O show terminou.

Xô!

.

Este blog, que hoje encerra suas atividades, completou sete anos de existência na quarta-feira, dia 14 de dezembro. Divulgar a arte periférica e alternativa, abrindo espaço para os artistas que sobrevivem à margem da indústria cultural, unindo e fortalecendo seus coletivos, foram os principais valores defendidos no 'Manifesto Sarauzista', publicado no primeiro post, em 2015, e em cada um dos 375 textos postados nesses 84 meses. Fiz o que pude, amigos. Se não consegui agregar os diversos grupos e ajudar na criação do movimento ativista e conscientizador com que sonhei, ao menos espero ter lançado algumas sementinhas que ainda possam germinar. Eis o 'Manifesto':

.

ARTISTAS DOS SARAUS, UNI-VOS! >>> Você já foi a um sarau, Dorival? Não? Então vá. Lá tem verso livre. Lá tem samba e rap. Pop e rock mutcho loki, tem. Sem estereótipo. Lá é outro lance. Tem gente que inventa. Canta declama dança, insolitamente. Tira som de lata, faz performance. Lá tem veterano que é revelação. Tem calouro que dá aula. O novato misturado ao professor. Artistas não têm idade e você sabe, são eternos aprendizes: deixe-se levar e lavar inovar a rotina a retina cristalina nesses rios que vão passar. Na tua rua tua orelha tua telha aberta à lua. Venha também mergulhar navegar se informar no infomar de saraus e luaus que a cidade te dá. Aqui, você vai conhecer e curtir. O que não cabe nessa tal de indústria cultural. Ilustres anônimos desfilarão por essas veredas virtuais. Abra suas janelas pra auscultar a pulsação o coração desses músicos poetas ativistas culturais. Ouça leia comente e compartilhe essa ideia. Tua aldeia tá na tela. Tua arte tá na teia. O recheio e a parte que a rodeia: a cultura e o capital. Tudo aqui nesse canal. Sarau, luau e o escambau.

.

AGRADECIMENTOS 1 >>> Agradeço ao Estadão, pela oportunidade, e à editora Charlise, do E+, pelo bom tratamento de sempre. Mas agradeço muito, e especialmente, ao jornalista Roberto Gazzi, que foi quem me abriu essa porta e sugeriu que eu fizesse um blog, em 2015. Na convivência diária com ele na redação, durante a dura labuta de duas décadas de fechamentos, plantões e pescoções, pude constatar o profissional imprescindível que ele é. Gazzi alia a seu vasto conhecimento técnico e à sua bagagem cultural o humanismo e a empatia necessários para chefiar equipes competitivas e idealistas, sabendo valorizar e dar chance aos que têm talento ou aos que, como eu, se esforçam muito para ao menos tentar viabilizar seus sonhos e projetos coletivos. Foi uma sorte, uma alegria e um aprendizado enorme tê-lo como chefe. E é um baita prazer, hoje, tê-lo como amigo. Valeu, Gazziiiii!!!

.

AGRADECIMENTOS 2 >>> Não são muitos, infelizmente, mas são os 'the best', aqui, na listinha afetuosa que guardo em mio cuore. Não fica bem eu nomear (risos), mas eu sei e as pessoas a quem me refiro também sabem bem que é delas que falo, porque sempre lhes agradeci imensamente por sua atuação. E reitero: sou muitíssimo grato a todos que compartilharam semanalmente os posts deste blog, curtindo e comentando suas publicações, incansavelmente, procurando colaborar na criação de um movimento que agregasse os coletivos e artistas alternativos, em perfeita sintonia com o objetivo principal deste projeto jornalístico e cultural. Vocês foram e são fodásticos demaaais!

.

AGRADECIMENTOS 3 >>> Agradeço também aos convites recebidos neste final de ano para participar de festas e eventos diversos. Declinei de todos porque precisava me isolar um pouco e refletir sobre minha atuação como artista, ativista e blogueiro, sobre o tempo que despendo e a dedicação que empenho para realizar essas atividades e sobre minhas necessidades familiares e pessoais, além da precária situação financeira (minha e de milhões de brasileiros, sabemos). Junto com o encerramento deste blog, anuncio também que não há mais como continuar participando do Sarau da Maria (que, no momento, está parado). Caso o coletivo de amigos da Vila Maria resolva prosseguir com o sarau, darei meu apoio, claro, mas apenas como artista do bairro, não mais como organizador.

.

Finalizo mandando um grande abraço a todos os amigos que fiz e aos artistas que conheci através deste blog e dos saraus. Nesses sete anos tão difíceis, vocês foram a razão de muitos de meus encantamentos e esperanças. Foi uma jornada maravilhosa... Sigamos juntos, na batalha, sempre com muita arte, companheirismo e amor. .

A FIM DE POESIA >>> Na terça-feira passada participei da live de encerramento de ano do programa 'A Fim de Poesia', criado e apresentado semanalmente pela poeta Noélia Ribeiro em seu canal no

Instagram

. Noélia, poeta pernambucana radicada em Brasília, já lançou cinco livros: Expectativa, Atarantada, Escalafobética, Espevitada e Assim não vale. Para esta live, além de mim, ela convidou Fátima Ribeiro, Nilze Benedicto e Sérgio Duboc. Clique e veja como foi: a

parte 1

e a

parte 2

.

RECADO FINAL >>> Não poderia deixar de mencionar o alívio que a vitória de Lula deu a mim e, obviamente, a todo e qualquer democrata. Resistimos a cerca de 7 anos de ações antidemocráticas e fascistas vindas de Bolsonaros, Temers e seus partidários ultradireitistas, apoiados pelos setores mais anacrônicos da classe política, da grande imprensa e do empresariado. Foram eles que, insuflando as supostas 'manifestações populares e sem lideranças' de 2013, provocaram o golpe que colocou o Brasil no caminho do abismo.

Agora, resta a nós ampararmos Lula no que pudermos. Ele vai precisar de todo nosso apoio para tentar reconstruir minimamente este país, após o desmonte bárbaro efetuado por essa corja que, falando em 'Deus' e 'Pátria', assaltou os cofres públicos e destruiu políticas de inclusão popular, além de tratar com descaso a questão sanitária, sendo responsável direta pela morte de milhares de brasileiros durante a epidemia de covid. Temos que ir às ruas lutar e exigir justiça: Bolsonaro, filhos, empresários golpistas e seus 'patriotas' aliados não podem ficar sem punição.

Este blog, coincidentemente, durou os sete anos desse triste período da vida política nacional. E, chiquitito pero cumplidor, se posicionou de forma antifascista, desde sempre. Por isso, este blogueiro deixa o gramado de cabeça erguida e segue atuante, mesmo fora das 4 linhas. O jogo continua, pessoal... Força, Lulaaaa!

.

... ... ...

SEÇÃO 'TODA SEXTA, UMA NOVA CANÇÃO'

... ... ...

No ano que vem, tentarei seguir com esta seção em minha página no Face. Até lá!

.

.

MEUS 3 LPs >>> Após doze edições semanais consecutivas, a seção criada para tirar o pó das minhas composições engavetadas gerou material suficiente para o lançamento de um disco. Como nunca tinha lançado nenhum, batizei esse conjunto de canções de 'Um Dia Feliz - Meu Primeiro LP'. Sim, é um álbum fake. Como o meu sonho de menino era lançar um LP, então, brinquei de lançar um, artesanal, vendas diretamente com o autor. Não tem no Spotify. Edição numerada e limitadíssima (quantitativa e qualitativamente, dizem as más línguas). Mais 24 edições se passaram e, vieram à luz o segundo LP, 'Barbárie Moderna' e o terceiro, 'Nós Nunca Seremos o Medo de Ser'. Eis aqui as capas e todos os links dos vídeos de cada faixa desses três discaços. Acesse, curta a página, veja os vídeos e leia as letras.

.

UM DIA FELIZ - Meu primeiro LP - Arnaldo Afonso >>> Lado A ... 1 - Um Dia Feliz ... 2 - Só Teu ... 3 - Visita Íntima ... 4 - Hey, Girl ... 5 - O Poema Gráfico ... 6 - Oh, John / Imagine ... Lado B ... 1 -Tom Jobim No Telhado ... 2 - E Se De Repente ... 3 - Coisas do Amor ... 4 - Desvario ... 5 - Valsa Desamorosa ... 6 - Sem Disfarce

.

BARBÁRIE MODERNA - Meu segundo LP - Arnaldo Afonso >>> Lado A ... 1 - Barbárie Moderna ... 2 - Vila Maria & Adjacências de Mim ... 3 - Talvez ... 4 - Coração Jazz ... 5 - Estrelas Passam Tão Longe ... 6 - Bichos Urbanos ... Lado B ... 1 - Cegueira de Amar ... 2 - Nem Vem! ... 3 - A Pedra Tupi ... 4 - O Bilhete ... 5 - Faça Chuva, Faça Sol ... 6 - Partido

.

NÓS NUNCA SEREMOS O MEDO DE SER - Meu terceiro LP - Arnaldo Afonso >>> Lado A ... 1 - O Homem com um Buraco no Peito ... 2 - Da Alma, das Canções ... 3 - História ... 4 - Paraísos Cotidianos ... 5 - Amador ... 6 - A Sereia Encantada ... Lado B ... 1 - Nós Nunca Seremos o Medo de Ser ... 2 - A Queda Para o Alto ... 3 - Indagações a Respeito do Amor ... 4 - Vida Gozada (Homenagem a Raul Seixas) ... 5 - Ins ... 6 - Réquiem - Morte em Vida de um Pixote

>>> SOBRE O NOVO LP >>> Na capa, o artista: um homem cambaleando, meio caindo, meio levantando. Um rosto na contraluz, sombrio, sério. Uma expressão triste, de quem sofreu. Mas há um céu imensamente azul. E muita poesia flutuando no ar. Além do título do LP, verso final de uma canção de resistência, fiz questão de colocar nessa capa uma frase da música 'Ins', que me define como artista alternativo: 'obras-primas às moscas, aos loucos, aos ventos'. Obras-primas ou não, continuarei fazendo. Como já disse anteriormente, não tenho ilusões de sucesso ou vontade de realizar um trabalho 'profissional', com banda, gravado em estúdio, divulgado no Spotify e lançado em 'todas as plataformas digitais', nem tenho o menor anseio de uma muuuito improvável 'monetização'. Mas, sem querer me comparar aos grandes astros da mpb, quando analiso o atual cenário cultural, e o predomínio massacrante exercido pela indústria do mero entretenimento e da diversão sem maiores conteúdos que monopoliza o 'mercado' da música, penso que, até mesmo Tom e Vinicius, ou Chico, ou Milton, se surgissem hoje, seriam solenemente ignorados pelo grande público, admirados apenas por meia dúzia de loucos como eu, que estaria divulgando suas obras neste bloguezito alternativo. Por isso tudo, fico bem feliz em ao menos brincar de lançar meus LPs fake e, ao mesmo tempo, me disciplinar semanalmente para apresentar a gravação de uma nova canção. Graças a essa ideia aparentemente boba, neste ano levei 36 das minhas composições ao conhecimento dos amigos que me acompanham. Sinto essa necessidade de 'registrar' as canções, trazê-las à luz, mostrá-las ao mundo e dizer: 'ouçam... fui eu que fiz'. Então, entre lá pra conhecer o LP 'Nós Nunca Seremos o Medo de Ser'. São gravações meio toscas, sim. Podem não ser 'obras-primas', como canto na minha citada canção... Mas uma coisa eu garanto: você vai ouvir letras e músicas bem originais e diferentes da mesmice que toca por aí... .

PROJETOS >>> Em 2023, seguirei apresentando nos saraus, bares e locais onde me chamarem, os meus shows sobre a vida e a obra de Belchior, Cartola, Caetano e outros mestres da mpb, além de cantar meu repertório autoral, claro. Pretendo lançar em minhas páginas as músicas do meu projeto de ep, 'Cinco Canções de Amor e uma Balada Desesperada'. Além disso, dois cds antigos serão digitalizados e disponibilizados na net.

O primeiro, '10 Canções pra Eller', tem blues, rocks e baladas que enviei diretamente para a cantora Cassia Eller, um mês antes dela morrer, por sugestão do músico do Legião Urbana, Dado Villa-Lobos. Ele tinha uma gravadora chamada Rock It e gostou das minhas canções, me passando um endereço confiável para que eu enviasse o cd para Cassia. Infelizmente, naquele fatídico final de ano ela faleceu, e eu, arrasado, nem me importei mais em saber se ela tinha sequer chegado a ouvir o disco...

O segundo cd que será digitalizado é 'Pequenos Amores', com 9 canções sobre trágicas histórias de amor, baseado nos divertidos contos do livro homônimo do grande escritor José Roberto Torero. Os dois discos foram gravados há mais de 20 anos, em estúdio, só com voz e violão. Mas gosto deles e quero tê-los aconchegados em minha página ao lado dos meus três LPs e do futuro EP. Não é nada, não é nada, já serão 61 canções postadas e disponíveis. Sou eu ali representado em minha obra: meu suor e trabalho, minha poesia e visão das coisas. Só depois iniciarei, em minhas páginas pessoais, as postagens do quarto LP, que, por ora, penso que será um disco duplo onde pretendo registrar minhas parcerias. Com blog ou sem ele, bola pra frente.

.

... ... ...

'POEMA INFINITO', PARTE 4

... ... ...

A partir de uma estrofe de 'O Corvo', de Edgar Allan Poe, leitores/escritores são convidados a se manifestarem e darem continuidade ao poema, seja em forma de poesia, crônica, texto crítico, desenho, vídeo ou qualquer outra forma de expressão. Segundo o professor José Antonio Marchetti, criador do projeto, a proposta segue o conceito estético 'obra aberta', abordado por Umberto Eco. Na semana passada, abri a série postando os textos de Poe e de Marchetti. Depois, os de Petrucio Araujo, Leonardo Barbosa Santos, e Valdevino de Oliveira. Na semana passada, os de Arnaldo Afonso, Joaquim Hilário e Anne H. Hoje apresento as contribuições de Ítalo Morelli Junior, Odair Cugenotta e Valmir Jordão. Participe enviando sua ideia para o email marchettijoseantonio@gmail.com

.

'NUNCA MAIS E EDGAR ALLAN POE' >>> Foram 11 os leitores/autores cujas contribuições publiquei durante 4 semanas consecutivas neste blog: . 1 - Edgar Allan Poe ... 2 - José Antonio Marchetti ... 3 - Petrucio Araujo ... 4 - Leonardo Barbosa dos Santos ... 5 - Valdevino de Oliveira ... 6 - Arnaldo Afonso ... 7 - Joaquim Hilário ... 8 - Anne H. ... 9 - Ítalo Morelli Junior ... 10 - Odair Cugenotta ... 11 - Valmir Jordão

.

9 - Ítalo Morelli Junior

O CORVO PISTOLA

Há tempos atravessando multiversos O atormentado fidalgo e a ave agourenta Seguiram sendo rivais Ecoando os últimos dizeres de sua amada O Corvo continuava a dizer: Nunca mais!

Já me fartei de sua repugnante presença Do odor de suas penas e seu olhar soturno Só quero que suma, não suporto mais te ver E o Corvo bradava: Vai se foder!

Não se cansas de me torturar? Sua fala adentra o meu cérebro Tostando meus derradeiros neurônios Seu bico me atravessa o peito igual lança E o Corvo grasnava: pega na minha e balança!

Antes que eu desista da vida Me tire uma impiedosa dúvida Me enoja tanto que me põe confuso És uma gralha ou um urubu? E o Corvo retrucou: Cheira meu cu!

.

10 - Odair Cugenotta

NUNCA MAIS E A GALINHA

O homem rompe o silêncio que parecia eterno enquanto o menino lhe engraxava os sapatos: - Moleque, você já viu um corvo? O menino, olhando só para o sapato que engraxava respondeu: - Não, não! É como uma galinha? O homem olhou para o horizonte como se visse o corvo e lhe disse: - Não, não! É mais bonito! )

.

11 - Valmir Jordão

O CORVO A criatura na noite espectral pousou sobre o Planalto Central e nas cidades a morte assolou mutilaram a cidadania e o direito de ir e vir. Matita Pereira a perguntar: - Queres armas, racismo, misoginia homofobia e necropolítica? O Corvo de Poe não acreditou no que viu E respondeu: - Nunca mais! Nunca mais! Até as matilhas adversárias aliançaram para exorcisar a criatura inominável. Sair desse inferno e padecer na busca do céu paradisíaco ou da boca do leão a espreita da próxima vítima nesta arena surreal e inimaginária distopia mista do demo patriotário e medíocres déspotas. Nunca mais! Nunca mais!

.

... ... ...

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

... ... ...

IMPORTANTE >>> Leia e compartilhe os posts do blog no Facebook e a divulgação dos eventos. Fortaleça a cena dos artistas alternativos. Curta suas páginas, vá aos seus shows, prestigie suas lives. Defender a diversidade, inclusive nas artes, é lutar pela defesa da democracia

...

Sexta - 16 de dezembro - 20h ... Na série de shows 'Jordanna Convida', participação de Zé de Riba. No Casarão da Memória em Suzano, com entrada franca. À rua Campo Salles, 547

...

Sábado - 17 de dezembro - 20h ... Zulu de Arrebatá se apresenta no Bossa Zen, espaço cultural administrado pelo músico Hélio Braz. Participação do pianista e compositor Ricardo de Deus. Na rua José Antônio Coelho, 583, perto do metrô Paraíso

...

Sábado - 17 de dezembro - 19h ... Lançamento do livro 'Retratos Vivos', de Osvaldo Higa, editado pela Lavra, com apresentação de Paulo Gonçalves. No Restaurante Caldo e Poesia, à av. do Oratório, 1044

...

Domingo - 18 de dezembro - a partir das 16h ... Décima edição do Sarau Periferas, organizado pelo multiartista Duilio Coutinho, o Punky, tem palco aberto e convidados (confira no cartaz). No Out Back Rock Bar, à rua Barão de Alagoas, 391, no Itaim Paulista

...

Sábado e domingo - 17 e 18 de dezembro ... Praças da Cultura: Macaco Fantasma e outros coletivos realizam eventos para ocupar as praças da zona leste. Neste fim de semana, na Cidade Tiradentes e em São Mateus. Veja a programação nos cartazes

...

ELAINE FRERE >>> Neste mês chegam às plataformas digitais dois lançamentos da cantora e compositora: 'No Tempo da Bossanova', parceria com Duda Jardim, e 'Ócio do Ofício', parceria com Flavio Alves Costa (ouça aqui)

>>> Sábado - 17 de dezembro - a partir das 17h ... Elaine Frere é uma das artistas que participarão do 'Sarau Rasa de Verão 2022', na sede desse espaço multicultural, à rua Girassol, 107, na Vila Madalena

...

Sexta - 16 dezembro - 19h ... Poeta e multiartista Artur Gomes promove a 'Geleia Geral - Banquete Antropofágico', na Santa Paciência - Casa Criativa, à rua Barão de Miracema, 81, em Campos. Na programação, rodas de poesia, de conversa e de música. Saiba mais

...

Segunda - 19 de dezembro - 20h ... Em sua 28a edição, o Canal do Poetariado, programa criado e apresentado por Cesar Augusto de Carvalho e Hamilton Farias, entrevista o poeta e compositor Joãozinho Ribeiro. Participação de Murilo Santos. Para assistir, acesse https://youtu.be/gCmZkJ_qS8k

...

Sexta - 16 de dezembro - 19h ... Patricia Bastos se apresenta com Dante Ozzetti naa Sala Funarte Sidney Miller. Participação de Cristovão Bastos. Na rua da Imprensa, 16, no Rio de Janeiro. Entrada franca, ingressos no sympla

...

Sábado - 17 de dezembro - 21h ... Sebah de Assis se apresenta com repertório autoral e cantorias diversas. No Bardo Frango, à av. São Lucas, 479

.

Domingo - 18 de dezembro ... A partir das 17h, tem feirinha de artesanato e brechó no quintal do Espaço Cultural Bar do Frango. Depois, às, 20h, tem show de Mauri de Noronha e Lando Suarez, encerrando as atividades deste ano. Na av. São Lucas, 479

...

CARLOS MARCHI >>> Foi lançado 'Longa jornada até a democracia', de autoria do jornalista e escritor Carlos Marchi. Livro faz parte das comemorações de 100 anos de fundação do Partido Comunista Brasileiro (o 'Partidão'). Editado pela Fundação Astrojildo Pereira, 'não é um livro laudatório': Marchi afirma que procurou contar a história como aconteceu, sem cair no erro do elogio exagerado ou da crítica feroz

...

ILANA ELEÁ >>> A escritora lança 'Emma e o poliamor' pela Patuá, segundo livro da trilogia erótica iniciada com 'Emma e o sexo', abordando relacionamentos afetivos não exclusivos (no vídeo, bate-papo com a escritora). Ao pesquisar novas formas de relações amorosas para escrever a trilogia, a autora, que vive na Suécia desde 2011, decidiu abrir o próprio casamento a novas experiências, após dez anos de monogamia. "Tudo consensuado, como deve ser sempre". Em breve, o terceiro e último volume da série, 'Emma e o tantra'.

>>> Doutora em Educação, Ilana estuda Sexologia na Suécia e nos Estados Unidos (Sex Coach University). É autora também de 'Encontros de neve e sol' (e-galáxia), 'Poemas acesos' (Patuá) e 'Fio de corte' (7Letras), com versos feministas dela, Angela Brandão e Lucelena Ferreira.

...

MARCELO BRETTAS >>> Projeto contemplado pelo ProAC, será lançado brevemente 'Rua Qualquer, Sem Número', de Marcelo Brettas. Escrito com a ajuda de moradores em situação de rua, que compartilharam suas histórias de vida, livro conta com imagens do fotógrafo Paulo Gil, posfácio da escritora e crítica literária Mirian de Carvalho e prefácio do padre Júlio Lancellotti, que distribuirá 400 exemplares entre cidadãos atendidos pela Pastoral dos Moradores de Rua

.

>>> Brettas publicou também 'Tô Levitando' (prosa) e 'Florestas Imaginárias' (poesia), disponíveis por inbox. Mande mensagem e adquira

...

Quinta a domingo - até 18 de dezembro ... Peça 'Gagarin Way', do dramaturgo escocês Gregogy Burke, ganha montagem do grupo Cemitério de Automóveis, com direção de Mário Bortolotto. O espetáculo mistura discussão política com comédia de humor ácido. De quinta a sábado, às 21h, no domingo, às 20h. No Teatro Cemitério de Automóveis, à rua Francisca Miquelina, 155. Ingressos na portaria ou pelo Sympla

>>> BLOG DO 'CEMITÉRIO' >>> Mário Bortolotto estreou coluna no blog que conta a história de seu grupo de teatro. Para ler 'Submersivos - Um Mergulho nos 40 Anos do Grupo Cemitério de Automóveis', acesse o link

...

INSTITUTO CULTURAL BOLÍVIA ROCK >>> Cátia Bolívia Cristina, viúva de Bolívia Rock, o admirado fotógrafo precocemente falecido, inaugurou com festa ao som de várias bandas o Instituto Cultural Bolívia Rock, à rua Dr. Suzano Brandão, 537, na Penha. No local funciona um estúdio de gravação, um estúdio fotográfico, uma ong para crianças carentes aprenderem música e o selo 'Bolívia & Cátia Rock' para lançar artistas novos. Além da programação de shows: Às sextas, sábados e domingos, tem bandas de rock. Segundas, terças e quartas, shows acústicos

...

TOM KBÉLO NA INTERNOVA RÁDIO >>> Produtor cultural agora em nova emissora. Discoteca Nacional Propagassom vai ao ar às terças, às 11h e às 17h, com reprise aos sábados às 11h, apresentando a obra e a trajetória de artistas independentes de todo o Brasil

.

>>> Quinta - 22 de dezembro - 20h ... Tom Kbélo apresenta o programa especial 'Néctar do Brega', com grandes clássicos do gênero. Na Internova Rádio Web.

...

Sábado - 17 de dezembro - 17h ... Sarau Acordes Urbanos traz os artistas que participaram de suas lives na rádio e tevê Nuar. Na rua Principal, 36 (embaixo do viaduto Jacuí, próximo ao terminal metro Itaquera/União de Vila Nova)

>>> ACORDES URBANOS - TERÇAS E QUINTAS >>> Programa da Rádio e TV Nuar com Kinho, Passarinho e Gregório entrevistando artistas alternativos. A edição principal acontece sempre às quintas-feiras, às 18h. Esporadicamente, há uma segunda edição semanal que vai ao ar às terças, às 16h.

...

CAFÉ COM MÚSICA >>> Centro Cultural Fiesp abre espaço para atrações musicais, exposições de arte e peças de teatro. Entrada franca. Nesta sexta, dia 16, Freud à Deriva

.

... ... ...

AGENDÃO E OUTROS PAPOS

... ... ...

Em minha página no Facebook, a programação alternativa do agendão é diariamente atualizada. Confira lá...

...

PEQUENO PERFIL DE UM ARTISTA DOS SARAUS >>> PAULINHO DHI ANDRADE >>> O menino pobre Paulo César Batista Bomfim passou fome e enfrentou muitos percalços, como a violência do padrasto e a passagem pela Febem por envolvimento com drogas. Ameaçou se matar, esteve em clínicas de reabilitação e ainda se trata da depressão. Foi assim, tendo de lidar com esses problemas, frequentes dificuldades financeiras e superando todas as adversidades que ele conseguiu publicar seus livros e se transformar no admirado escritor Paulinho Dhi Andrade.

Aos 15 anos, durante um curso profissionalizante, recebeu um exemplar do livro 'Coração de Onça' por ter sido o aluno que mais freqüentou a biblioteca. A partir daí, se interessou por leitura e produziu seus primeiros poemas. Seus escritores favoritos são Fernando Pessoa, Cecília Meireles, Nietzsche, Schopenhauer e Albert Camus. Finalizo com alguns links sobre ele e seus livros. Clique e confira: página oficial - perfil - página do livro 'Eu Te Amo, Papai' - blog Diário dos Escritores - página do livro 'Quem Matou Dona Izaura?'

...

NA CARAUARI >>> Todo fim de semana o CarauariBar e Mercearia abre espaço para dois artistas. Na sexta-feira, a partir das 19h30, e no sábado, a partir das 17h. Na praça Carauari, 8, na Vila Maria

...

EDIFÍCIO >>> Com texto e direção de Lucas Mayor e Marcos Gomes, peça fica em cartaz até 18 de dezembro, com apresentações no domingo, às 20h. As dramaturgias abordam o cotidiano dos moradores da Vila Buarque, a relação de um casal inter-racial, uma reunião de bairro e a conversa entre dois amigos e sócios. Com Andrea Tedesco, Edu Guimarães, Lucas Laureno, Lucas Mayor, Marcos Gomes, Otacílio Alacran, Paulo Jordão e Sofia Botelho. No Espaço Garganta, à rua Dr. Cesário Mota Junior, 277 (sobreloja). Ingressos via Sympla

...

'ASAS' >>> Kleber Albuquerque lançou pelo selo Sete Sóis o belo videoclipe de sua canção em parceria com Juliano Holanda. Com Guto Gonzalez (bateria) e Ricardo Prado (baixo, sanfona e piano), além de Kleber na voz, no violão e na produção, ao lado de Flávvio Alves Costa

...

HÉLIO BRAZ >>> Cantor e compositor fez homenagem musical ao educador Paulo Freire. Administrador do Espaço Cultural Bossa Zen, Hélio é baiano de Santo Amaro da Purificação e mudou-se para SP em fins dos anos 70. Venceu o Festival da TV Bandeirantes com a música 'Canto Corrido', parceria com Jorge Portugal. Em 1984 lançou o compacto duplo 'Na Marra'. Já gravou seis cds e se apresentou em diversas cidades do Brasil e Europa. Atuou (como músico) no Grupo do Teatro Oficina, de Zé Celso Martinez. Em 2011 lançou o cd infanto-juvenil 'Lagarta Pintada', com a arte-educadora Wanda Moreira. Lançou em 2017 o cd Parcerias Acoustic. Confira sua página no YouTube

.

DUDA JARDIM MUSICANDO >>> O músico, cantor, compositor e ator Duda Jardim também é produtor cultural. Organiza eventos, realiza shows e participa dos saraus da cidade. Visite seu canal no YouTube e confira a série de entrevistas com artistas da cena alternativa. Arnaldo Afonso, este blogueiro e artista que vos digita, já participou do programa. As mais recentes foram com os músicos Costa Senna,Zulu de Arrebatá e Hélio Braz

>>> CALENDÁRIO >>> O videoclipe da canção de Duda Jardim em parceria com Kleber Albuquerque já está no YouTube e em todas as plataformas digitais

>>> DUDA E JORGE MELLO >>> Confira o bate-papo do artista e produtor cultural Duda Jardim, em seu canal Musicando, com Jorge Mello, um dos principais parceiros de Belchior e membro fundador e participante ativo do grupo que ficou conhecido como 'Pessoal do Ceará' (este blogueiro participa da conversa). Aqui a primeira parte da entrevista. E a segunda

...

Sábado - 17 de dezembro - 20h ... Cantora Lene Fernandes e violonista Diego Tartarini apresentam o projeto Copacabana Music. No bar Pará Bahia, à rua Santo Antonio, 1277

...

Quarta - 21 de dezembro - 20h15 ... No programa Nordeste EnCantos Culturais, Valmir Jordão bate um papo com o poeta popular Josias Alexandre. Pelo canal do YouTube da TV Repensar

...

DESCONCERTOS EDITORA >>> No dia 17 de dezembro, sábado, 'Poemas para Acolher a Alma', primeiro livro de Beverley Cerqueira Leite tem lançamento pelo YouTube. Os livros lançados pela editora estão disponíveis no site

...

Sexta - 16 de dezembro - 19h ... Sarau com convidados e palco aberto na inauguração do Núcleo Social e Cultural de Vila Alpina, à rua Junquilhos, 518. Não posso ir, mas agradeço a Ivan Ferretti Machado e Ozi Garófalo pelo convite, desejando sucesso ao coletivo

...

'A RUA DOS VERSOS' >>> Edições Archangelus disponibiliza para downloud gratuito a obra coletiva e temática, organizada por Luka Magalhães. Acesse

...

ÀS SEXTAS >>> 'Papo Rock' é o programa apresentado por Arnaldo Marques que vai ao ar às sextas-feiras, às 20h, com reprise aos domingos, às 20h e às segundas-feiras, às 23h. Com transmissão pela web rádio CDR. Participe pelo zap

...

ECHO IN THE CANYON >>> Delícia de filme em cartaz na Netflix celebra a explosão da música popular surgida em Laurel Canyon, em Los Angeles, na metade dos anos 1960, quando a sonoridade folk foi misturada ao rock por bandas como The Byrds, The Beach Boys, Buffalo Springfield e The Mamas & The Papas, criando o que ficou conhecido como California Sound. O movimento durou de 1965 a 1967, quando as bandas iam a Los Angeles para emular os Beatles, após a ida do quarteto aos EUA em 1964. No documentário, Jakob Dylan, filho do grande Bob, é quem entrevista astros como Tom Petty, Brian Wilson, Michelle Phillips, Ringo Starr, Eric Clapton, Stephen Stills, David Crosby e Graham Nash, além de criar novas versões para grandes clássicos ao lado de jovens como Cat Power, Beck, Fiona Apple, Regina Spektor e Jade, entre outros.

...

11° CURSO DE FÉRIAS - COM EDY WILSON ... Coreógrafo da Anacã Cia de Dança anuncia cursos de 9 a 13 de janeiro de 2023, em vários horários. Matricule-se e saiba mais

...

'DEUS TEM AIDS' >>> Estreou nos cinemas o documentário de Fábio Leal e Gustavo Vinagre, que acompanha sete artistas e um médico ativista, pessoas vivendo com o HIV, que oferecem novas imagens e perspectivas para lidar com a sorofobia no Brasil

...

NOTAS DE ESCURECIMENTO >>> Série de entrevistas promovidas por Plínio Camillo em seu canal no YouTube combate o racismo estrutural observando a arte, a cultura e a educação como estratégias para sensibilização e fortalecimento do povo preto. Visite a página

...

O 'LUAU' DO GUERREIRO >>> Após 'Infinito', José Carlos Guerreiro lança mais um single: 'Luau' tem produção de Edu Gomes e vocais de Helen Torres e Deise Capelozza, com arte de capa por Luiz Carlos Afonso. Guerreiro, cantor e compositor da Vila Maria, ficou conhecido nacionalmente ao conquistar o segundo lugar no festival da Globo de 2001 com a música 'Morte no Escadão', interpretada por ele e pela banda Tianastácia

...

COLETIVO PAULO FREIRE >>> Coletivo Paulo Freire divulga a obra do grande filósofo e educador cujo método de aprendizagem é reconhecido no mundo inteiro. Entre os livros, 'Pedagogia do Oprimido', de 1968 e os quatro volumes do e-book '100 anos com Paulo Freire', coletânea organizada por Ivo Dickmann e Ivanio Dickmann reunindo textos de 'freirianos e freirianas, conhecidos e anônimos'. Visite o site do coletivo

...

MULHERES INDÍGENAS >>> O I Álbum Biográfico das Guerreiras da Ancestralidade traz Mulheres Indígenas que fizeram e fazem história e escritoras e poetas de várias etnias. Organizada por Eva Potiguara e Vanessa Ratton, a obra, lançada no último Encontro Mulherio das Letras, terá distribuição gratuita nas versões física e ebook

>>> EDUCADA PELOS YANOMAMI >>> Livro de poemas de Loretta Emiri, pela Wei Editora, tem 21 fotografias em preto e branco, tiradas por ela, e foto de capa de autoria do etnólogo Bruce Albert. A escritora e indigenista Loretta Emiri nasceu na Itália e em 1977 mudou-se para Roraima, no extremo norte do Brasil. Durante mais de quatro anos conviveu com os índios yanomami das regiões do Catrimani, Ajarani e Demini. Especializada em Legislação da Educação Escolar Indígena, organizou e assessorou encontros e cursos de formação para professores indígenas de várias etnias. Naturalizada brasileira, é autora do 'Dicionário Yãnomamè-Português', do livro etno-fotográfico 'Yanomami para brasileiro ver' e dos poemas reunidos em 'Mulher entre três culturas'

...

OS DITOS >>> Coletivo de artistas que atua em múltiplas linguagens lançou recentemente o videoclipe da música 'Aguaceiro'

...

MAR BECKER

>>> Marceli Andresa Becker, gaúcha de Passo Fundo, mora atualmente em SP. Publicou '

A Mulher Submersa

', seu primeiro livro (poesia), em maio de 2020, pelo qual recebeu o Prêmio Minuano e foi finalista do Prêmio Jabuti. Publicou as plaquetes 'Coleção Poesia Viva' (2013) e 'Coleção Vozes Versos' (2017). Edita a revista eletrônica Mallarmargens. Acaba de lançar, 'Sal'.

Adquira aqui

...

OTÁVIO MACHADO

>>> Nascido em Marília, vive atualmente em Bauru, interior de São Paulo, depois de morar algum tempo no Rio de Janeiro. Publicou sete livros de poesia: 'Pequena Cartilha', 'Nada foi em Vão', 'Aldeia do Tempo', 'Longe do Fim', 'Tempo do Tempo', 'Caminhos' e o mais recente, 'O Sol do Meu Quarto', que está à venda no

site da Editora Laranja Original

...

CLARA BACCARIN >>> Poeta e escritora, mora em Monteiro Lobato, interior de São Paulo. Graduada em Letras e mestre em Estudos Literários pela Unesp, publicou os livros de poesia 'Instruções para lavar a alma' (Sempiterno, 2016) e 'Vísceras' (Patuá, 2019). Adquira seu mais recente livro, 'Não esquecer', contemplado pelo edital Proac Expresso LAB 2021. No vídeo, Andréa Ostapenko interpreta um dos poemas

...

ISSO É O QUE MOVE >>> Ouvi novamente a demo com a gravação de um dos shows da série 'Isso é o que Move', da dupla Vladinski e Cordeirovich, acompanhados por Dan Grasso. Belas canções, letras poéticas, recados amorosos, sensações antenadas, chamados à vida, ao amor, à amizade, à convivência pacífica e solidária. Tristezas ponteando aqui e acolá, mas o disco passa voando. Leve, nos leva a passear. Um belo objeto artístico. Ouça também

>>> Visite a página no Youtube e acompanhe outros trabalhos da dupla

...

CHICO SUMAN >>> Cantor, compositor e guitarrista lançou single com duas músicas: 'Francisco' e 'Brasileiro'.

...

EDVALDO SANTANA >>> Artista lançou o single 'Irmãos Ciganos'. Da gravação, participaram Adriano Magoo - arranjos e teclados, Luiz Waack - guitarras, Reinaldo Chulapa - baixo, Leandro Paccagnella - bateria e Ricardo Garcia - percussão. A capa é uma criação do Punky. Confira

...

ANELIS ASSUMPÇÃO >>> Cantora lançou o single 'Uva Niágara', canção co-produzida por ela, Larissa Luz, Beto Villares e Zé Nigro. Confira

...

IMORELLI ARTES>>> Esse é o blog do escritor e artista plástico Ítalo Morelli Junior, também um profundo conhecedor de cinema, que conheci em meio à turma de roqueiros do Centro Cultural Charada, na ZL. Ele apresenta sempre uma de suas pinturas ou fotos acompanhada de uma reflexão, um poema, uma letra de música. "A arte brota das emoções, das inquietações e da vontade de se expressar e ir além da escrita. Cada pincelada pode ser musical e a arte também pode causar uma revolução". Acesse

...

ZOOM ZOOM ZOOM... É POESIA! >>> Programa do multiartista Claudio Laureatti é uma vitrine de poetas e suas tendências, convidando também artistas de circo, contadores de histórias, músicos e atores. Inscreva-se no canal. Na mais recente edição, Laureatti fecha o ano declamando seus versos

...

ROBSON MIGUEZ >>> Multiartista autodidata, o poeta, pintor, escritor e compositor Robson Miguez é fundador do Boi de Zabumba Cidade de São Paulo, metrópole em que morou de 2013 a 2919 e onde realizou a exposição 'Em Nome da Infância, Em Nome da Criança' (de quadros, esculturas e pedras), tendo lançado os livros 'Faz de Conta' (prosa) e 'Boca da Noite' (trova). De volta à sua terra natal, São Luís do Maranhão, montou a Companhia Boi Vermelho, em plena atividade (no vídeo, uma mostra de seu trabalho). Visite seu canal no YouTube e fique por dentro de seus projetos culturais e de sua atuação artística e social

...

NOIA - Vlado Lima >>> Lançado pela Editora Patuá, traz 97 poemas escritos durante a pandemia. Tem arte de capa feita por Emerson Ferreira, revisão de Léo Nogueira, orelha por Marcelo Nocelli, prefácio de Betty Vidigal e posfácio de Celso de Alencar. O jovem Lucas, filho do autor, criou videoclipes para alguns poemas, como 'Minha síndrome de Gwynplane' e 'Fredo'. Adquira aqui

Vlado já publicou 'Sabe de Nada, Inocente!', 'Como Suportar Jabs no Baço e Encarar Nocautes' e 'Pop Para-Choque'. Além de criar e apresentar o Sarau Sopa de Letrinhas, há duas décadas, é também cantor e compositor. Foi um dos fundadores do famoso Clube Caiubi

...

A VERDADE VENCERÁ >>> Curta-metragem, de Felipe Nepomuceno, produzido a partir do texto "Lula: anotacões para um perfil", de Eric Nepomuceno, parte integrante do livro 'A Verdade Vencerá' (Editora Boitempo)

...

CAMÉLIAS >>> Filme experimental de Ruy Bento Vidal, 'Camélias', com Cléo Moraes e Thiago Cavalcante, traz ainda singela homenagem à saudosa atriz e cantora Rosa Freitas. O filme, uma reflexão sobre a transcendência da existência humana, está disponível no YouTube

...

COLCHÃO DE PEDRA >>> Documentário realizado em Santos-SP mostra que pessoas em situação de rua não sofrem apenas com a falta de alimentação, mas também têm os seus direitos humanos retirados. Para realizar o filme, o repórter investigativo Carlos Ratton (finalista do prêmio Esso de Jornalismo) se uniu ao cineasta Tony Valentte e aos alunos de jornalismo da Universidade Santa Cecília. Segundo Ratton, a extrema pobreza, que mais incomoda pela estética do que produz indignação e caridade, gera problemas sociais que o poder público ainda não conseguiu resolver. O filme aborda o tema basicamente sob três aspectos: aporofobia (repúdio aos miseráveis), a arquitetura higienista e a violência. Assista

...

SARAU NA COZINHA >>> Programa produzido pelo Coletivo Marginaliaria junta arte e cultura periférica com o rangão gostoso da culinária popular sendo servido na hora, em meio a poemas e cantorias. Visite a página

>>> COLETIVO MARGINALIARIA >>> Junção de jovens produtores e fazedores de cultura de São Miguel Paulista, como Andrio Candido, Lucas Afonso e Nathielly Janutte, o coletivo foi fundado em 2010 e desenvolveu projetos como 'Antologia Marginal Baseado de Ponta', o longa-metragem 'Um Salve Doutor' e o 'Livro do Dosca'. Atualmente desenvolve a festa cultural 'O Levante' e o 'Cine Clube Marginaliaria', no Teatro Flávio Império. Saiba mais

...

ÀS SEXTAS - 19h ... 'Poesia e Política' é um programa com Jussara Salazar, Ademir Demarchi e vídeo-poemas de Antônio Cunha. Na Kotter TV, no YouTube

...

PICLES >>> Casa de eventos alternativos, o Picles apresenta, de quinta a domingo, shows, djs, sala de karaokê e palco com instrumentos para jams, além de drinks e comidinhas. Até 21h, entrada franca. Na rua Cardeal Arcoverde, 1838

...

RÁDIO PAGU >>> Voltada ao público feminino, a Rádio Pagu surge 'com um pensamento livre, aberta ao diferente'. O estilo vanguardista da artista Patrícia Galvão, a quem presta homenagem, é a base de sua programação diversificada, com música de diversos estilos, programas de poesia e jornalismo crítico, focado nas questões essenciais para as mulheres: violência, feminicidio, discriminação, luta por direitos e dicas importantes para uma vida melhor. Além de propagar a voz da mulher, a rádio está aberta a todas as vozes estigmatizadas e postas à margem da sociedade. Saiba mais

...

CONRADO PERA >>> Entre 2018 e 2019 o talentoso cantor e compositor fez uma viagem de bicicleta pelo sudeste da Ásia onde pedalou por mais de três mil e seiscentos quilômetros, atravessando alguns países. Enquanto viajava, filmou material que transformou em documentário. O primeiro episódio, de quando ele chega em Hanói e pedala até a ilha de Cat Ba e Hlong Bay, já está disponível em seu novo canal no Youtube

...

INSTITUTO SARATH >>> Num belo e amplo casarão situado à rua Eça de Queiroz, 346, no Paraíso, se situa a sede do Instituto Sarath, administrado pela psicanalista Cassia Sarath. Lá acontecem sessões de terapia, oficinas, cursos, lançamento de livros, eventos e debates sobre feminismo, sustentabilidade e questões comportamentais e ambientais, além de saraus e shows artísticos. Vale a pena conhecer as diversas atividades desse importante espaço cultural que, além de tudo, é super bem decorado e muito agradável de se frequentar.

Saiba mais

. A TOCA >>> Conheça a Loja Sustentável & Café A Toca, espaço coletivo que funciona no Instituto Sarath, focada no conceito 'qualidade de vida para todos', com venda de produtos orgânicos e naturais, brechó e consumo consciente, agricultura urbana, exposição e venda de artes.

Saiba mais

... 'CONTEMPORA?NEOS' >>> A Contempora?neos Galeria de Arte comemorou dois anos com 21 artistas participantes, entre pintores, escultores, foto?grafos e designers. Parabéns à curadora Lu Valença, que encabeçou e também participa do projeto desde o início, e a cada um dos artistas.

Visite o site

...

ÀS SEGUNDAS - 19h >>> Live do programa Geringonça promove interessantes debates semanais sobre questões contemporâneas: cultura, política e saúde. Fique ligado no canal para assistir e participar: Coletivo Resistência/CCD-LL no Youtube e no Facebook

... ÀS SEXTAS - 10h >>> Marco Vasques apresenta o programa JTT-CULTURA, dentro do JTT- A MANHÃ COM DIGNIDADE, do porta Desacato, sempre com três poetas convidados e aberto a participações. Ao vivo, nas mídias sociais do

Portal Desacato

...

HORA 13 AGORA >>> Prof. Matias Vieira apresenta programa de entrevistas sobre temas sociais, políticos e culturais, transmitidos ao vivo pelo canal em sua página no Facebook. Fique ligado na programação

... ÀS TERÇAS - 20h >>>

TV MCA - Moto, Cultura e Afins,

programa apresentado por Adilson Aragão e Norberto Cassa, todas as terças-feiras com transmissão pelo

YouTube

...

ÀS SEGUNDAS - 13h ... 'Diversidade em Ciência', programa de entrevistas apresentado por Ricardo Alexino Ferreira, é voltado para as ciências das diversidades e direitos humanos. Reprise às terças-feiras, às 2h da manhã e aos sábados, às 14h. Na rádio USP 93,7 MHz/SP ou na net

...

CCN NOTÍCIAS é um site voltado principalmente para a Zona Norte. O Coletivo de Comunicação Norte Notícias foi lançado em novembro de 2020. Entre lá, dê uma olhada geral e compartilhe. Divulgue mais essa iniciativa em prol de um jornalismo progressista, antifascista e em defesa da democracia

...

ÀS SEGUNDAS - a partir das 19h >>> Sarau Segunda Negra tem convidados e palco aberto. No Espaço Cultural Libertário Fofão Rock'n Bar, na Estrada das Taipas - 3827

...

ÀS QUARTAS - 22h15 ...

Programa

Toca do Autor

na Rádio Brasil Atual, pelo 98,9 FM ou pela internet. Apresentação de Alexandre Tarica e Regina Cell

...

ÀS TERÇAS - 20h >>> Programa 'Contraponto' entrevista produtores, instrumentistas e compositores para compreender um pouco mais do mercado brasileiro da música. Com Serginho Sagitta, do programa Sons do Brasil, e Mateus Mello, do canal Tropicalismo Selvagem. Se inscreva no canal do YouTube

...

POETAS PELA DEMOCRACIA >>> Fundado em Agosto de 2020, o coletivo 'Poetas Pela Democracia' conta hoje com uma centena de poetas, de várias partes do Brasil, e computa mais de 70 mil pessoas alcançadas, com mais de 20 mil engajamentos, leitores em todas as capitais brasileiras e ainda França, Portugal, Alemanha, Suíça, Filipinas, Estados Unidos, Bélgica, Moçambique, Índia e Nicarágua, entre outros.

Visite a página e saiba mais

>>> E-BOOK 'P.ART.ICÍPIO - OS POETAS PELA DEMOCRACIA SOLTAM A VOZ' >>> Saiu o registro do evento dos Poetas Pela Democracia em 14 de junho de 2022. O e-book, com edição de Elcio Fonseca e Abel Coelho, contém o registro de todos os poemas lidos na noite, a Carta à Cidade, textos sobre o grupo, o Manifesto do Coletivo, registro dos músicos, personalidades políticas, além de um ensaio fotográfico de Roberto Candido. Adquira o seu, gratuitamente, mandando mensagem pelo e-mail:

poetaspelademocracia@gmail.com

.

.

CASO MARIELLE: QUATRO ANOS E NOVE MESES DE

VERGONHOSA IMPUNIDADE

>>>

No dia 14 de março de 2018 a vereadora Marielle Franco, aos 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas, coletivos dos saraus e defensores da democracia e dos direitos humanos defendemos. Quatro anos e meio depois, este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Faz 4 anos e nove meses que eu repito esse texto. E iria repetir enquanto o blog existisse. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos e pela omissão das autoridades. Repito o texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Nós, brasileiros democratas, seguimos de braços dados com ela, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. Que podem mirar em nossas cabeças e até nos matar, um a um ('matar uns 30 mil', como disse o atual presidente, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. E nas periferias de todo o Brasil.

Marielle sempre estará presente.

.

... ... ...

NALDO NEW'S

... ... ...

Arnaldo Afonso

tem canções postadas em dois canais no YouTube (

canal um

e

canal dois

), além de vários registros de participações pelos saraus da cidade (é só pesquisar pelo seu nome). O

blog

também está no YouTube e tem projetos de transmissão de programas e lives. Este blogueiro, poeta e cantor, informa aos interessados que tem quatro espetáculos prontinhos da Silva para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs e que foram adaptados para o formato de lives durante a pandemia. São eles: . 1 - Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> Além das Casas de Cultura, o espetáculo foi apresentado no

Festival Satyrianas

.

2 - Rocks, Pops & uns Toques de Poesia >>> Arnaldo Afonso canta repertório autoral. Versão online de shows presenciais realizados no palco dos Parlapatões, no Bar do Frango, no Eclipse, no Centro Cultural Charada e na Tom-K Produções

.

3 - Arnaldo Afonso Canta e Conta Caetano >>> A série 'Lives Caetanas' teve 6 edições (a primeira teve mais de 1.500 visualizações, mais de 700 comments e cerca de 150 compartilhamentos). Aqui uma delas

.

4 - Arnaldo Afonso Canta e Conta Belchior >>> Recentemente, apresentei presencialmente o show em espaços culturais como o Bar do Frango, o Parque Max Feffer, no niver de Suzano, o palco dos Parlapatões e o CarauariBar, além de já ter realizado três lives interpretando as incríveis canções filosóficas e poéticas do bardo cearense. Veja a primeira e a segunda edição das 'Lives do Bel-Prazer'.

.

Quem puder contribuir com as lives e várias outras atividades do artista, segue o PIX: arnaldo.aafonso@gmail.com

.

... ... ...

Fique ligado em minha página no Facebook, onde divulgo as lives e textos deste blog, além de outras inserções. E, anote: toda sexta-feira (às vezes, quinta) tem post novo. Até lá!

... ... ...

.