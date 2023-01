"Amarra tua cabra que meu bode tá solto!"

Situação 1: Casal acabou de descobrir que o bebê tão esperado é um menino. Começam as piadinhas que dizem tanto sobre esse mundo que a gente vive: "Amarra sua cabra que meu bode tá solto, hein!" grita o pai pro tio do pavê, que já é pai de uma menina. Situação 2: Casal descobre que o bebê é uma menina. O tio do pavê joga um balde de água fria no pai, que até então estava feliz pra caramba com a ideia de colocar uma linda garotinha no mundo. "Agora tu vai passar de consumidor para fornecedor, hein, compadre?" As piadas, autoexplicativas, engrandecem o "bode" que a partir do seu nascimento pode pastar a vontade e interpelar todas as "cabras" que quiser pelo caminho - do jardim da infância à vida adulta. Já as meninas precisam ser mantidas longe do alcance deles para serem preservadas. Li hoje no Facebook uma mãe contando que a filha pequena reclamara que um menino da escola passava a mão no cabelo dela costumeiramente. Como a menina tem pouco repertório para reagir e a professora aparentemente não notou nada de errado no comportamento do menino, a mãe recorreu ao diretor da escola. Ele "justificou" a atitude do menino: "Ele faz isso porque gosta de você!", disse à criança. A mãe, chocada, lembrou ao educador o óbvio: o corpo é dela. O cabelo é dela. Ela não quer que passem a mão, então ele não pode fazer isso!" Colocar uma menina no mundo não é tarefa fácil. Você vai ter que dizer a ela e aos que estão ao redor que não, ninguém pode tocá-la sem consentimento. Sim, ela pode vestir a roupa que quiser, sempre. Também pode exercer a profissão que desejar. Mas ser mãe de menino é pior. Você Â Se as mães de menina passam o tempo dizendo que elas podem ser o que elas quiserem, que elas não devem aceitar que abusem de seus "Nossa, como você está grandão! Vai namorar várias ao mesmo tempo, né?" Daí você diz não, não vai namorar várias ao mesmo tempo, por que namoraria? "Já tem namorada?" Daí você diz não, não tem namorada, ele é uma criança e criança não namora! E por aí vai... Â Â Â Â Â Â