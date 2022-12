Neta procura avó desesperadamente

A fulana Sabrina de Campos mora na Espanha. Há algumas semanas sonha que a avó paterna pede socorro constantemente. Liga para as irmãs, que moram no Brasil, e pede notícias. Descobre que Carmem Scoriza, 87 anos, está desaparecida há um mês. "Minha 'bondosa' família estava me poupando da notícia", afirma. Aí eu sonho com minha avó paterna de 87 anos me pedindo socorro constantemente e peço notícias dela para minhas irmãs. Descubro agora que ela está desaparecida há 1 mês (e que minha bondosa família estava me "poupando" da notícia) e seu responsável legal - vulgo meu genitor, está prestes à se casar, tranquilão...

04h37 da madrugada. 10 mil km de distância. Nem q seja a última coisa que eu faça, vou encontrá-la. Seu nome é Carmen Scoriza e parece q foi vista pela última vez em Americana, SP. Ela tem problemas psiquiátricos e está com catarata nos dois olhos. Foi colocada num avião pelo próprio filho de Recife pra SP sem ter onde ficar. Por favor compartilhem e marquem amigos jornalistas, para sair na imprensa local e facilitar as buscas. Grata! (ela possivelmente não sabe que estou em tratamento médico e na Espanha).