O que as mães e pais de menino têm a ver com a cultura do estupro

Desde que os pais descobrem quebebê que esperam é um menino ou uma menina começam os comentários e piadas: - Amarra sua cabra, que meu bode está solto! (Dos pais de meninos aos pais de menina.) - Esse vai ser muito macho. Vai comer todo mundo! (Dos pais de menino, orgulhosos.) - Agora você vai passar de consumidor a fornecedor! (Para os pais de menina.) Não, isso não são apenas brincadeiras e piadas. As frases horríveis acima que escutamos em TODAS as famílias demonstram que vivemos em uma cultura onde as mulheres são tratadas como passíveis de serem vítimas de assédio e violência sexual. Elas tem de ser "guardadas" porque o bode está solto. E o bode, coitado, não consegue segurar seus impulsos sexuais. Se ela for pega por um deles não estava a salvo o suficiente, sacou? Como a nossa cultura propaga que a mulher é que devia se cuidar escutamos sempre comentários que culpam a vítima assim que um caso de estupro é divulgado: "Se ela estivesse em casa/na igreja/na escola em vez de no baile/na boate/na rua, não teria sido estuprada". Não, os pais do bode geralmente não ensinam a eles que eles não têm o direito