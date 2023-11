Serafim Abreu: quem é o CEO da T4F que pediu desculpas por show de Taylor Swift?

Serafim Abreu Junior viu as ações da Time for Fun (T4F) subirem quando assumiu o cargo de CEO da produtora de eventos em maio. Segundo o site Money Times, essa jogada de negócios fez com que os papéis fechassem com alta de 11,95% e “colocasse a empresa de volta na pista”.

Agora, ele é o rosto que estampa o pedido de desculpas e posicionamento da companhia após os shows da Taylor Swift, com a The Eras Tour, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (veja o comunicado completo abaixo). O Estadão entrou em contato com a produtora para saber se tinham algo além do pronunciamento para dizer, mas não teve resposta até o momento desta publicação.

A Delegacia do Consumidor do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar a T4F pelo crime de perigo para vida e saúde após a morte de Ana Clara Benevides, de 23 anos, na última sexta-feira, 17, o primeiro show da norte-americana no Rio de Janeiro. Na mesma data, o estado teve recorde de sensação térmica, chegando a quase 60ºC. Um laudo preliminar apontou que a jovem chegou a hemorragia pulmonar, além de parada cardiorrespiratória.

CEO da T4F pede desculpas por shows de Taylor Swift Foto: Reprodução/Instagram/@t4f

A carreira de Serafim Abreu Junior começou quando ele ingressou na Universidade Candido Mendes, uma instituição de ensino privada, no Rio de Janeiro, para cursar Administração, de 1992 a 1996. Depois, entre 2004 e 2005, ele se especializou em Gestão pela Fundação Dom Cabral. Em 2019, ele pegou um certificado em Programa Geral de Gestão pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

Conforme sua página no Linkedin, o executivo passou grande parte da carreira na IBM: primeiro, entre 1998 e 2012; depois, entre 2013 e 2021, quando já era vice-presidente e chefe de operações na América Latina. O atual CEO da T4F trabalhou em diversos locais pela companhia: Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro.

O empresário também passou três anos no Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo (IBEF SP) antes de entrar para a T4F. Em entrevista ao site da organização, ele contou que sua história com o IBEF-SP começou em 2004, mas ficou entre idas e vindas até entrar como presidente em 2019 e ser promovido a vice-presidente do conselho de administração dois anos depois.

Fernando Altério fundou a primeira casa de espetáculos de São Paulo Foto: Nilton Fukuda

Quem é o dono da T4F?

O fundador da T4F é Fernando Luiz Alterio, que namora a atriz Mônica Martelli, é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP). Ele atuou por alguns anos no mercado financeiro, mas, em 1982, fundou o Palace, a primeira casa de espetáculos em São Paulo.

Em 1999, Alterio se associou à Corporação Interamericana de Entretenimento (CIE Internacional). Alguns anos depois, assumiu o cargo de membro do conselho de administração da T4F — atualmente, é vice-presidente do conselho de administração e diretor presidente da produtora de eventos. Em 2011, a T4F abriu capital na bolsa de valores.

“Sempre fui um apaixonado por música. Há 50 anos, ia em um pequeno local de música para 50 pessoas e tocava o Carlinhos Vergueiro, o Chico Buarque. E daí eu falei: ‘Quer saber, vou trabalhar com música, que é o que eu amo na vida’”, contou ele no programa De Frente Com O Touro, da Jovem Pan.

Fernando Alterio namora a atriz Monica Martelli Foto: Iara Morselli

Alterio também namora a atriz Mônica Martelli. Ao podcast Desculpa Alguma Coisa, de Tati Bernardi, a artista contou que conheceu o empresário há 22 anos, mas eles só começaram a namorar em 2019, depois de se encontrarem em uma festa beneficente em São Paulo.

Pela Time for Fun, o empresário é responsável pelos festivais Lollapalooza e Primavera Sound no Brasil.

O Estadão entrou em contato com a produtora para saber se tinha algo para dizer além do pronunciamento desta quinta-feira, 23, mas não teve retorno até o momento da publicação. O espaço segue aberto.

Posicionamentos da Time for Fun

Serafim Abreu se posicionou pela T4F após os eventos de Taylor. Pelo Instagram, ele disse que os acontecimentos serviram para o aprendizado de novas práticas para momentos de calor extremo. “Entendemos também que todo o setor precisa repensar sua atuação diante dessa realidade”.

“Pedimos desculpas às pessoas que não tiveram a melhor experiência possível”, disse. Segundo ele, a demora para a manifestação pública da empresa se deu porque o foco da T4F “estava em incorporar os aprendizados”.

“À família de Ana Clara, quero expressar os nossos mais sinceros sentimentos. Coloco aqui agora, publicamente, a nossa disposição em prestar assistência no que for necessário, como já dissemos diretamente com membros da família e para o advogado que os representa, por telefone e por escrito, desde o ocorrido”.

“Entendemos a profunda dor dessa perda irreparável, respeitamos a privacidade da família e reforço mais uma vez nossa disposição em colaborar”, declarou.

Shows em São Paulo seguirão novo posicionamento

Taylor Swift fará mais três apresentações promovidas pela Time For Fun, agora em São Paulo, no Allianz Parque. Os shows acontecerão nos dias 24, 25 e 26 de novembro e, segundo Serafim, a T4F está “trabalhando para proporcionar uma noite emocionante e memorável”.

“Para os shows do Allianz Parque, seguimos o novo posicionamento das autoridades. Está permitida a entrada de garrafas de água flexíveis, além dos copos de água descartáveis que sempre foram liberados”, declarou.

“Todas as orientações para o show serão amplamente divulgadas nas nossas redes, para que todo mundo possa vivenciar a melhor experiência possível. Muito obrigado”, finalizou.