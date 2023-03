Air Max Day terá o retorno de uma lenda da Nike no Brasil

Nike Air Max 1 Big Bubble 23. Foto: Nike/Divulgação

Alguns recortes da história viram lendas, dogmas, exemplos e, hoje em dia, até fake news. No enredo da Nike, no entanto, há uma sutil diferença. Existe um recorte literal que entrou para a história, feito com estilete na borracha, de forma experimental, por Tinker Hatfield. Que revelou as estranhas de um tênis e expôs para o mundo a anatomia de um clássico instantâneo, o Air Max 1, lançado em 26 de março de 1987.

Air Max 1 Big Bubble original de 1986. Foto: Nike/Divulgação

Intenso e com a autoestima nas alturas como todo ariano, o Air Max 1 pegou para si esta data para celebrar o Air Max Day anualmente, sempre trazendo novidades para o mercado. E a deste ano é das grandes, com um retorno às origens, do projeto original de 1986, o AM 1 86 'Big Bubble'. No desenvolvimento do tênis foi constatado que a grande bolha de ar era propensa a rachar nas bordas da sola. Por isso ela foi substituída por uma bolha menor para o lançamento em larga escala no ano seguinte.

Mesmo assim alguns pares ainda foram às lojas. Com os materiais disponíveis atualmente isso não tem chance de acontecer. E esta revisita aos arquivos, que será vendida por R$ 1199,99, foi muito bem recebida pelos sneakerheads.

Air Max Pulse Phantom. Foto: Nike/Divulgação

Outro lançamento importante para o Air Max Day é o Pulse Phantom. A silhueta inédita será lançada no Brasil em versão feminina (R$ 1399,99), ao menos por enquanto, e traz um visual mais moderno e tech à linha AM. Foi inspirado na cena musical londrina, com um toque underground. É claramente um modelo para atender ao público mais fashionista, que tem recorrido muito aos sneakers para comporem seus looks.

Nike Air Max 1 87 Safari. Foto: Nike/Divulgação

Mas até chegar ao derradeiro Air Max Day, a Nike já vinha soltando versões muito interessantes, fazendo do AMD deste ano um dos mais bonitos em termos de lançamentos. Os primeiros a chegar foram os 87 Safari e Crepe, desembarcando logo com uma qualidade de materiais absurda. Com o Safari chamando a atenção pelo discreto animal print no cabedal branco. E o Crepe com um cinza quase cremoso e com uma sola gum com estilo das antigas.

Origens e novidades marcaram os lançamentos até agora

Nike Air Max 1 87 Shima Shima. Foto: Nike/Divulgação

Porém, na minha opinião, os destaques até agora foram os 87 Shima Shima e 87 Corduroy. O Shima é uma reedição do modelo de 2003 e tem este nome por causa do padrão de listras original do Japão que vai no interior do tênis. Por fora materiais premium se juntam ao padrão de tecido com um kanji na língua. Está à venda por R$ 1299,99.

Nike Air Max 1 87 Corduroy. Foto: Nike/Divulgação

Já o Air Max 1 87 Corduroy (R$ 1299,99) tem no contraste a sua graça. O material de cotelê macio no cabedal em um primeiro momento não tinha nada para combinar com o azul vibrante da cor do cabedal. Mas, na prática, juntos formam um conjunto avassalador para as retinas. E com uma execução muito boa na junção das várias camadas de material. Criando um visual quase 8 bits para o sneaker.