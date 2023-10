App da Vans é lançado no Brasil com uma série de benefícios

Vantagens do app da Vans Foto: Vans/Estadão

A Vans segue o comportamento dos consumidores do varejo do momento e coloca no ar um app de venda, disponível para Android e iOS. O novo aplicativo, que promete incrementar a experiência de compra de seus leais consumidores brasileiros, segue o movimento estratégico do ambicioso plano de expansão da marca. Que teve início em 2020 e continua a ganhar força em 2023.

Com a crescente tendência de compras por dispositivos móveis, representando uma impressionante fatia de 88% dos pedidos totais, o app da Vans não só se alinha a essa mudança de comportamento, mas também estabelece um canal de comunicação direta e mais robusto para os consumidores.

Desenvolvido com o mercado brasileiro em mente, considerado o segundo maior global para downloads de aplicativos do setor de comércio eletrônico, o app da Vans oferece acesso às últimas novidades, uma aba de produtos favoritos, cupons de desconto e um prático mapa das Vans Stores mais próximas, tudo com base na geolocalização do usuário.

Além disso, os compradores podem acompanhar em tempo real o progresso de seus pedidos por meio de notificações do tipo push, proporcionando maior visibilidade e comodidade durante todo o processo de entrega.

Segundo a Vans, o aplicativo não só facilita a compra, mas também incorpora a identidade e autenticidade que são sinônimos da marca. Pietro Giovanelli, diretor da Vans Brasil, destaca a importância desse lançamento: “O Vans App é mais um passo significativo em nosso plano de expansão, agora potencializado pelo Grupo Arezzo&Co. Estamos focados na experiência dos nossos fãs e o nosso time de ecommerce está constantemente inovando para atender às demandas deles, fortalecendo nosso propósito como marca.”

Novidade em caixa alta

Vans Knu Skool Stack Foto: Vans/Estadão

O lançamento do app também casa com a chegada de dois tênis importantes para a marca. O Ultrarange Neo VR3 e o Knu Skool Stack. O Neo VR3, como o nome diz, é uma atualização de um dos modelos, senão o mais, confortáveis da Vans. Já o Stack é uma configuração plataforma de um dos GRs mais interessantes da marca. Modelos do tipo plataforma estão super em alta e o Stack chega para suprir essa demanda.