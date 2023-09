Asics Gel-Lyte III CM 1.95 fabricado com a menor emissão de poluentes do mundo chega ao Brasil

Asics Gel-Lyte III CM 1.95 Foto: Asics/Estadão

O fruto de quase 10 de anos pesquisa da Asics acaba de chegar ao Brasil. O Gel-Lyte III CM 1.95, modelo com a menor emissão de C02 (gás carbônico) do mundo dos tênis. O nome do sneaker é uma referência ao feito, já que são emitidos apenas 1.95 kg de Co2 por par em sua produção. O menor número visto até hoje em um tênis comercial. O CM 1.95 também representa uma evolução na silhueta do Gel-Lyte III e usa elementos que poderão ser usados em outras configurações no futuro. As vendas começam nesta sexta (22) por R$ 999,99.

Sobre as emissões, para efeito de comparação, a fabricação de um tênis regular consome em média 13 kg de Co2 por par, o que equivale a deixar as luzes acessas de uma casa sem desligar por uma semana. Até o momento, o tênis com menor emissões era o Adidas Adizero x Allbirds com 2.94 kg. Estimativas apontam que a indústria de tênis sozinha seja responsável 700 milhões de toneladas métricas de emissões de gases de efeito estufa a cada ano no planeta.

Asics Gel-Lyte III CM 1.95 Foto: Asics/Estadão

De acordo com a Asics, este é um primeiro passo para o objetivo final que é ter zero emissões em toda a linha fabril da marca até 2050. O processo começou com uma parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) em 2010 para estabelecer um padrão mais fidedigno de mensuração das emissões.

Asics Gel-Lyte III CM 1.95 Foto: Asics/Estadão

Para chegar no número do Gel-Lyte III CM 1.95, além de mudanças na manufatura, a Asics também investiu em outros tipos de materiais. A espuma do tênis foi concebida em um processo carbono negativo, que consiste em uma fusão de bio polímeros derivados da cana-de-açúcar. Grande parte do cabedal é feito com poliéster reciclado e tingido com solução. A intenção é usar 100% deste material nos cabedais até 2030.

Continua após a publicidade

Asics Gel-Lyte III CM 1.95 Foto: Aics/Estadão

Até a importação foi amiga do planeta

Além disso, para respeitar a cadeia sustentável do produto, o tênis foi importado para o Brasil por meio de um navio movido a Bio Fuel. “Este é um marco de sustentabilidade que nos permite reimaginar o futuro do planeta para a próxima geração. O Gel-Lyte III CM 1.95 é um tênis que está nos ajudando a dar passos rumo ao nosso plano e também é um dos calçados mais atrativos em estética e conforto para as atividades diárias”, afirma Alexandre Fiorati, presidente e CEO da Asics América Latina.