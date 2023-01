Asics Gel-Lyte V faz 30 anos com foco em sustentabilidade

Asics Gel-Lyte V Re:Collaboration Foto: Estadão

Tênis são criados como produtos de uma cultura que leva em consideração hábitos e estruturas sociais. Após o sucesso do Asics Gel-Lyte III, a marca precisava de um sucessor, um modelo que seguisse os passos do 3 e fosse adiante. O caminho natural seria um Lyte IV, mas ele nunca existiu. O modelo lançado em 1993 foi o Gel-Lyte V e isso tem uma explicação secular. O kanji número quatro, do alfabeto japonês, tem como pronúncia o "shi", que lembra a palavra denominada para morte. Por isso o número quatro é muito evitado, quase proibido, na cultura japonesa.

Agora, após três décadas de sucesso, já dá para dizer que a superstição deu certo e o Lyte V jogou o azar para longe. Prova disso são as duas edições especiais de 30 anos com foco em sustentabilidade, a Re:Material, que já está à venda por R$ 999,99, e a Re:Collaboration, que chega às lojas no dia 9 de fevereiro pelo mesmo preço. Ambas usam o conceito de upcycling, inspirado em esboços de outros tênis de corrida da história da Asics, e feitos com sobras de materiais de designs e colaborações anteriores.

Asics Gel-Lyte V ReMaterial Foto: Estadão

Assim, ao mesmo tempo em que são baseados no tênis de corrida de 1993, seguem uma nova tendência que parte de uma produção mais consciente. Um dos destaques foi a renovação da entressola, feita a partir de um composto reciclado que aproveita sobras de espuma do processo de fabricação. As sobras são moídas e reincorporadas a uma espuma virgem, gerando um composto com pelo menos 20% de material reciclado.

O desenho segue o mesmo estilo ondulado do original de 1993 e mantém uma das inovações que chegou ao mercado com o modelo, que foi a língua no estilo meia, que facilitava o calçamento para corridas e se tornou um diferencial em provas como triathlon, cuja qual o tênis é colocado em movimento no meio da prova.

Asics Gel-Lyte V OG de 1993 Foto: Estadão

Outros elementos que fizeram o V fazer sucesso também permanecem no modelo até hoje, como o amortecimento no antepé para melhorar o conforto em corridas de longa distância e mais inserção de mesh nas laterais, como no Gel-Lyte Ultra de 1992. Mas a entressola ondulada foi dando espaço a outros tipos de recortes que deixaram o modelo mais moderno e ainda mais confortável para o uso casual.

Vem com box

Já está à venda a nova collab da Asics com a marca coreana Andersson Bell para o Gel-Sonoma 15-50. O tênis, que tem um visual mais trilheiro, ganhou ares mais modernos e conceituais nas mãos da AB, que criou um Mundo Asics, quase nos moldes do País das Maravilhas, para as cores e materiais do sneaker. Esta cw rosa da foto veio do personagem místico da Mundo Asics, a planta Connie Kayodi, que possui um grande coração e jorra de sua flor um líquido que traz grande bem-estar quando ingerido. Há ainda as cw preta/verde e oliva/marrom, todas vendidas por R$899,99.