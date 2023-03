Asics investe em novos materiais e processos de fabricação para ficar mais sustentável

Asics Gel-Lyte V ReMaterial. Foto: Asics/Divulgação

A Asics vem ao longo de seus últimos lançamentos caminhando para ser verde, e não estou falando de nenhuma cw. Mas sim de processos e usos de materiais que deixam a sua produção de sneakers mais sustentável. Além de iniciativas de reciclagem vistas nos cabedais de seus modelos inéditos, a Asics tem como missão obter zero emissões em toda a linha fabril da marca até 2050.

No Gel-Lyte V em edição especial dos 30 anos da silhueta, por exemplo, a marca usou restos de produção de outros modelos para montar quase que um mosaico de cores no cabedal que, além de muito bonito, traz o reaproveitamento de materiais, que é muito bem vindo na indústria. "A Asics trouxe o conceito de upcycling para este modelo com a missão de reaproveitar recursos para criar algo novo. Isso torna esta versão do Gel-Lyte V muito especial", afirma o diretor de produtos e inovação da ASICS América Latina, Daniel Costa.

Asics Gel Sonoma 15-50 White Cayenne. Foto: Asics/Divulgação

Outro lançamento recente da marca que também trouxe este conceito de reaproveitamento é o Gel-Sonoma 15-50 White Cayenne que recebeu no cabedal tecidos de resto de fabricação de air bags da linha de produção da também japonesa Toyoda Gosei, que pertence ao Grupo Toyota. A família fundadora da Toyota tem o nome de Toyoda, o T foi adicionado porque, em japonês, Toyoda é escrito com dez traços, enquanto Toyota é com oito, que é um número de sorte na cultura do Japão.

Fora o reuso, a Asics tem planos ainda mais ambiciosos neste caminho verde. Segundo Costa, o processo para estabelecer normas mais rígidas de produção limpa começou com uma parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) em 2010. O motivo foi definir um padrão mais correto de mensuração das emissões de carbono durante a fabricação dos tênis.

Asics GelLyte III CM1.95. Foto: Asics/Divulgação

Continua após a publicidade

O resultado disso saiu agora este ano e começa a ser vendido em breve no Brasil. O Gel-Lyte III CM 1.95, que tem este nome porque é o modelo que durante a fabricação gera a menor emissão de C02 (gás carbônico) do mundo dos tênis. "A média da indústria é de 20 a 30 quilos de Co2 emitidos por par. O nosso tênis gera 1.95 kg de Co2 por par. É o menor número histórico da indústria e motivo de muito orgulho para a Asics", analisa Costa.

De acordo com o executivo, este sistema de produção será ampliado ao longo dos anos, inclusive nos tênis de performance, para chegar à marca zero em 2050. Diante desta declaração, é possível identificar que um Nimbus 25 pode estar na prancheta para talvez bater o número do Gel-Lyte III CM 1.95.

Slide da Asics vai fazer barulho

Asics Actibreeze 3D Sandal. Foto: Asics/Divulgação

Outra iniciativa da Asics para testar o mercado também chega o Brasil em breve, o Actibreeze 3D Sandal. Criado originalmente para recuperação dos atletas após a corrida, o modelo chamou a atenção do mundo por oferecer o design diferenciado oriundo da confecção em impressoras 3D, ao mesmo tempo em que supre a demanda da febre de modelos injetados. Entre um e outro, a Asics preferiu os dois e o resultado é sensacional. Eu calcei um e não queria tirar do pé nunca mais.