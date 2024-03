Asics lança o GT-2160 em collab com a dinamarquesa Wood Wood no Brasil

Asics x Wood Wood GT-2160 Foto: Asics/Estadão

Definitivamente o Asics GT-2160 é a casa das collabs da marca japonesa. Depois de chamar a atenção, e muito, com as parcerias com Earls, Papergirl e Above the Clouds, a marca lança no dia 22 sua mais nova colaboração da silhueta, desta vez com a dinamarquesa Wood Wood. Vendido por R$ 899,99 na Asics, Guadalupe e Your ID, o modelo foi revelado no desfile da Wood Wood na Copenhagen Fashion Week em janeiro com uma campanha cujo alvo é a celebração do corpo em movimento.

Com este conceito, o fotógrafo dinamarquês Philip Messman captou um elenco de bailarinos e saltadores ornamentais, traduzindo em imagens a essência da campanha de celebração do corpo. Que junta, dessa maneira, a mensagem de marca da Asics, que visa elevar a mente por meio do movimento, com o estilo de vida contemporâneo e a estética do universo Wood Wood.

“Vejo esta campanha como uma continuação da colaboração de 2017. Naquela época, fizemos duas cores do DS-Trainer, que foram livremente inspiradas na estética dos reprodutores de mídia dos anos 90 e nos eletrônicos vintage projetados por Dieter Rams”, afirma Brian SS Jensen, fundador da Wood Wood.

Nesta collab as duas cores usadas anteriormente na parceria entre as marcas em 2017 foram reinterpretadas e fundidas em uma única tonalidade. Diversos tons de cinza são entrelaçados por por pequenos toques de cor, como o roxo dos passadores dos laces e do amortecimento, o rosa na placa da sola, o azul na língua e no calcanhar e o verde e o amarelo da alça de calçamento com o logo da Wood Wood.

GT-2160 foi atração imediata

“Acredito que o GT-2160 original tenha sido lançado por volta de 2010 e, para mim, esse modelo ainda parece muito atual. Sou um grande fã dos tênis de corrida da Asics, especialmente dessa época, e fiquei imediatamente atraído pelo GT-2160 quando vi a amostra pela primeira vez. Acho interessante o fato de que, embora muitos dos designs dessa época sejam difíceis de distinguir uns dos outros, todos eles possuem essa estética muito distinta que é exclusiva da Asics”, completa Jensen.