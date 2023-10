Asics lança série limitada do Nimbus 25 em homenagem a Ayrton Senna

Asics Nimbus 25 Senna Foto: Diego Ortiz/Estadão

A paixão pelo automobilismo e a lenda brasileira Ayrton Senna são novamente celebradas em uma parceria que já se tornou tradição. A Asics e a marca Senna unem forças pela terceira vez para trazer aos fãs do piloto tricampeão mundial um novo capítulo de estilo e performance. Desta vez, a silhueta escolhida para esta homenagem é o Gel-Nimbus 25, que começa a ser vendido no dia 30 (mesma data em que o piloto conquistou seu primeiro título mundial) por R$ 1299,99.

Inspirados nas glórias de Ayrton nas pistas de Fórmula 1, os designers por trás desta colaboração cuidadosamente elegeram as cores do modelo a partir do lendário McLaren que o piloto conduziu durante seis temporadas, e que o levou ao pódio do campeonato em três ocasiões. Relembrando um dos momentos mais emblemáticos da carreira de Senna, o Grande Prêmio do Japão de 1988, o tênis nos transporta àquele dia inesquecível em Suzuka. Com sua incrível capacidade de recuperação, Ayrton largou da 14ª colocação para conquistar a vitória, superando seu rival Alain Prost e garantindo seu primeiro título na Fórmula 1.

Cada detalhe do Gel-Nimbus 25 Senna carrega um elemento especial, como uma ode aos fãs do piloto. As stripes da Asics, dispostas na lateral do tênis, ganharam uma textura que remete aos pneus de chuva, relembrando a incrível capacidade de Senna de correr em pisos molhados. O gorgorão do tênis traz consigo as cores do capacete de Ayrton e na etiqueta da língua do lado direito, o logo da Marca Senna é acompanhado por uma das frases mais impactantes do piloto: “If you no longer go for a gap that exists, you are no longer a racing driver”.

Já a etiqueta da parte esquerda ostenta o logo da Asics, e na parte posterior, o slogan da marca: “Sound Mind, Sound Body”. Além disso, o slogan da Marca Senna, “Seek Your Truth” (Busque Sua Verdade), está no pé esquerdo.

O emblemático “S” de Senna é inserido de forma reflexiva no puxador do calcanhar, acrescentando um toque de elegância e autenticidade. A silhueta do Gel-Nimbus 25 Senna também leva o nome “Ayrton Senna” escrito em japonês na fita do calcanhar do pé esquerdo e atrás da stripe da Asics, solidificando a conexão com o Japão. Os japonses são loucos pelo piloto.

E para os verdadeiros entusiastas da Fórmula 1, a palmilha do tênis exibe gráficos de fibra de carbono, um material emblemático nos carros de F1, ressaltando a ligação direta entre o piloto e o esporte que o consagrou. Fora isso, há as tecnologias PureGEL na entressola para absorver impactos e o amortecimento FF BLAST Plus Eco, com 20% a mais de espuma em comparação aos modelos anteriores.

Tem roupa de corrida também

Além do Nimbus, a colaboração traz uma coleção de vestuário composta por camisetas, shorts, bonés e meias. De acordo com Alexandre Fiorati, presidente e CEO da Asics América Latina, a escolha do Gel-Nimbus 25 e das cores do carro que marcaram a história de Senna é um tributo ao legado do piloto e à memória dos brasileiros. Bianca Senna, sobrinha do piloto e CEO da Senna Brands, também expressou sua satisfação ao lançar este modelo: “Claro que um modelo como esse tinha que vir com as cores do carro em que Ayrton ganhou seus três campeonatos mundiais, junto de detalhes como o Busque Sua Verdade”.