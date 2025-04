Asics se une à A.P.C. para lançar sua primeira coleção completa para as quadras de tênis

Asics Gel-Resolution X x A.P.C Foto: Asics/Estadão

A Asics lança sua mais nova colaboração com a grife francesa A.P.C., trazendo ao mercado a Asics x A.P.C. Tennis Collection. Esta é a primeira vez que a marca japonesa lança uma linha de sneakers acompanhada por um conjunto completo de vestuário, combinando inovação, conforto e sofisticação para dentro e fora das quadras.

A coleção tem um design unissex e aposta em tons de azul e branco, refletindo uma estética refinada inspirada no estilo preppy dos anos 70 e no minimalismo característico da A.P.C.. O resultado é uma linha que alia a expertise em alta performance da Asics ao toque sofisticado da moda parisiense.

PUBLICIDADE No total, são 20 peças que combinam tecnologia e design. Entre os destaques edições especiais dos tênis Gel-Resolution X x A.P.C.e Solution Speed FF 3 x A.P.C.. Fora das quadras, a coleção off-court, assinada por Judith Touitou, diretora criativa da A.P.C., aposta em um estilo sofisticado para o dia a dia, com destaque para a edição especial do Gel-Kayano 14 x A.P.C.. Além de inovação e design, a sustentabilidade também é um pilar desta coleção. A Asics incorporou o amortecimento FF Blast Plus Eco, que contém cerca de 24% de materiais biológicos, reduzindo o impacto ambiental sem comprometer o desempenho.

A coleção traz ainda três elementos-chave de design inspirados na herança japonesa da Asics. O conceito Kasane, arte tradicional da sobreposição, aparece em detalhes transpassados em peças como o CREW DRESS, CREW SLEEVELESS TOP, 2-N-1 SHORT e 5IN SHORT. O Enso, símbolo que representa unidade, é incorporado sutilmente, enquanto o logotipo da ASICS faz referência à técnica de tingimento Shibori.

Para complementar os looks, a linha inclui no vestuário feminino os CREW DRESS, CREW SLEEVELESS TOP, 2-N-1 SHORT, LONGLINE BRA e 7IN SPRINTER SHORT. Já no segmento masculino, os destaques incluem o CREW SS TOP, CREW SLEEVELESS TOP e 5IN SHORT. E mais acessórios como munhequeiras, viseiras, bonés e meias.

Segundo Daniel Costa, diretor de Produtos e Inovação da ASICS América Latina, a parceria com a A.P.C. foi a escolha ideal para firmar esse momento especial da marca: “Estamos animados em apresentar nossa primeira colaboração completa no tênis, e trabalhar com a A.P.C. foi essencial para traduzir nossa visão em uma coleção que equilibra estilo e desempenho, inspirando confiança nas quadras e fora delas. O Brasil foi um dos países escolhidos para receber a coleção completa, o que reforça o potencial do mercado local e a conexão do público brasileiro com o esporte e o lifestyle proposto pela collab.”

Vendas no dia 5

A coleção estará disponível a partir do dia 5 de abril nas lojas físicas da Asics (Oscar Freire, Morumbi e Barra Shopping) e no site da marca. Os preços variam de R$ 59,99 (munhequeiras) a R$ 1.499,99 (Gel-Kayano 14 e Gel-Resolution X).