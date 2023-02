Barcelona Design é opção street para quem precisa de um look mais social

Barcelona Design Iron Bull Foto: Estadão

Roupas e calçados são códigos de imagens que são passados para as pessoas. É a primeira mensagem transmitida a qualquer interlocutor. Na cena street, cores e exageros são muito bem vindos, mas ainda há locais de trabalho que exigem looks mais formais. E há clientes que gostam de ousar, mas dentro de um limite mais rígido. É justamente neste nicho que trabalha a Barcelona Design, criada em 2012 em Marília, no interior de São Paulo, e que abiu loja própria na capital em janeiro de 2022, na Alameda Lorena 1.774.

Com fabricação artesanal em São Paulo, a marca tem na bota Iron Bull um de seus maiores sucessos. O modelo de cano médio usa couro rústico no cabedal e tem o bico elevado para melhorar o conforto. Há ainda uma entressola grossa de EVA, mas seu chame está na sola de borracha vermelha, que dá o toque de ousadia à bota. Ela é vendida por R$ 798.

Loja da Barcelona Design em São Paulo

Outra linha que também chama a atenção é a Urban Bull Milk, que usa couro natural ainda com a pelagem. Em edição limitada a 15 pares por edição, o tênis chama a atenção por ter cada par com um padrão. Explica-se: como não há tratamento de uniformidade do couro, cada par recebe uma parte do material e quase nunca a cor fica igual. Ele também é vendido por R$ 798.

Barcelona Design Luck Bull

Outro modelo da marca que vai ganhando tração é o Luck Bull estonado, que tem um visual meio desgastado no melhor estilo Balenciaga, tendência do momento. O tênis tem as cores clássicas branca, azul e vermelha dos primeiros Asics e Nike, mas oferece esse toque "sujo" de criatividade. Com sola de borracha macia e palmilha de PU, é um sneaker bem interessante para o dia a dia. A linha Luck Bull também conta com uma versão Milk em couro natural lançada de tempos em tempos e uma cw feminina em animal print. O preço é de R$ 598.

Bota com couro branco craquelado é um dos destaques

Barcelona Design Moc Toe

Para quem não pode trabalhar de Jordan, a marca também tem uma opção casual parecida. Assim como no AJ1 A Má Maniere, a bota Moc Toe tem couro braco craquelado com lace amarelo e preto e laces extras. O modelo tem a silhueta inspirada nos Moc Toe da década de 50, mas com uma pegada totalmente street. E vem com uma palmilha em biolatex para melhorar o conforto. Custa R$ 798.

Barcelona Design Urban Bull

As cores também estão presentes nas fileiras da Barcelona Design, principalmente na linha Urban Bull. Além da versão em couro natural, a silhueta oferece opções em azul e vermelho, off-white e até uma edição limitada com respingos de tinta feitos à mão, que garantem a originalidade de cada par. O preço da linha color é R$ 558, exceto o Pìx limitado, que custa R$ 598.