Bota do Astro Boy solidifica a MSCHF como o hub sneaker mais excêntrico do mercado

MSCHF Red Boot Foto: Estadão

A linha entre a criatividade e a loucura é muito tênue. Alguns a beliscam com sucesso, alguns a ultrapassam com pesar e alguns apenas a ignoram como sequer existisse. É o caso da MSCHF, um hub criativo e de arte que tem investido muito em sneakers. Com sede no Brooklyn, Nova York, a MSCHF busca referência em todos os ícones pop. Nem Jesus ficou de fora e acabou em uma collab destes vendilhões do templo sneakerhead.

A última novidade da marca é uma bota igual a do anime Astro Boy, de Osamu Tezuka, em tamanho real, que será lançadas dia 16 de fevereiro por 350 dólares. Obviamente, por questões legais, a MSCHF não cita nada sobre o Astro Boy, mas ninguém precisa ser muito atento para pescar a referência.

O legal de calçados como esse é que todo mundo adora essas coisas. Mesmo quem não é sneakerhead gosta de ver coisas diferentes, super pop assim, e isso acaba sempre chamando a atenção para a cena. Talvez não comprem, mas vão mostrar em suas redes sociais.

MSCHF Help I Brooke My Foot Foto: Estadão

Outra doideira recente do hub foi a bota Help I Brooke My Foot de 450 dólares. O modelo é igual às botas usadas para recuperação de fraturas e torções nas pernas, apelidadas de Robocop. Mas, diferentemente do calçado ortopédico, o da MSCHF é maleável e não restringe o movimento da caminhada.

MSCHF Satan Shoes Foto: Estadão

Já na disputa entre o bem e o mal, a MSCHF resolveu ficar dos dois lados. Em março de 2021 a marca lançou 666 pares limitados do Satan Shoes, criados em collab com o rapper Lil Nas e usando como base o Nike Air Max 97. Eles custavam 1.018 dólares em referência à passagem bíblica Lucas 10:18 que diz "eu vi Satanás cair do céu como um raio". Como se isso não bastasse, a bolha de ar da sola tinha tinta vermelha misturada a uma gota de sangue de membros do hub.

MSCHF INRI Jesus Shoes Foto: Estadão

A Nike, obviamente, não ficou o feliz e chamou a MSCHF e Lil Nas para uma reunião pré-processual. Mas já era tarde, todos os pares esgotaram em um minuto de venda. E outra obra também já estava à caminho, o Air Max 97 INRI Jesus Shoes. O modelo tem um crucifixo no lace igual o usado pelas autoridades do Vaticano e, em contraposição ao Satan, traz água do Rio Jordão de Israel benta de verdade por um padre.

Há também a inscrição MT 14:25 na parte da frente do AM 97 em alusão ao trecho bíblico de Mateus "na madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar". O modelo foi lançado em outubro por 1.425 dólares e hoje passa dos 3 mil dólares. Provando que a criatividade, mesmo beirando a loucura, pode ser bem lucrativa.

Só no lace

Asics x Awake NYC Foto: Estadão

O gênio criativo da Awake (que levantou a Supreme) está por traz do novo Asics Ge-NYC que chega às lojas por R$ 999,99. O tênis é uma união de várias silhuetas da marca, como o Nimbus, MC Plus V e Cumulus 16, sugando materiais, referências e tecnologias de arquivo para criar algo totalmente novo, porém facilmente distinguível. Há duas cw, roxa e amarela masculina e azul e rosa feminina, a mais interessante do pack.

Continua após a publicidade

Puma Velophasis Bionic Foto: Estadão

O Velophasis Bionic é a primeira collab entre o rapper Skepta e a Puma depois que ele encerrou seu contrato com a Nike em setembro. O tênis tem inspirações nos tênis de corrida dos anos 2000, com uma sobreposição de materiais sobre o mesh bem interessante. Mesmo retrô, ele tem um lado futurista no recorte dos materiais a na cor prata brilhante do cabedal e da entressola. As marcas geométricas nas laterais também dão este aspecto mais moderno. Além do amortecimento, o modelo tem uma placa de carbono PWRPLATE que serve para devolver o impulso na corrida. Já o interior mistura um tecido mais macio com um mesh mais resistente no calcanhar. Está à venda por R$ 1099,99.