Caloi e ÖUS se juntam para celebrar o retorno da CaloiCross Extra Light

Caloi x ÖUS 2K Foto: Caloi/Estadão

A Caloi, para a alegria de muitos fãs, trouxe de volta a CaloiCross Extra Light. Essa bicicleta, que marcou época nas décadas de 80 e 90, retorna em dois modelos exclusivos, fruto da colaboração entre a Caloi, fãs e colecionadores da Extra Light. Uma combinação de elementos do passado e detalhes contemporâneos a transformam em uma bike atemporal, desejada não só pelas últimas gerações, mas também pela juventude atual.

Caloi x ÖUS 2K Foto: Caloi/Estadão

A nostalgia se faz presente nas cores clássicas da CaloiCross Extra Light, azul e branco, ambas adornadas com detalhes dourados que reavivam o espírito vintage. Para celebrar esse ícone sobre duas rodas, a Caloi realizou uma colaboração de peso com a ÖUS, marca brasileira de tênis enraizada na cultura de rua e no skate. Esta collab terá uma linha exclusiva de vestuário e sneaker desenvolvidos pela ÖUS, inspirada nas cores distintivas dos modelos. Jaquetas, camisetas, tênis e bonés compõem essa coleção única, unindo a estética clássica à contemporaneidade.

Caloi x ÖUS 2K Foto: Caloi/Estadão

O tênis escolhido para a parceria é ao 2K, recente lançamento da marca que, como o nome diz, se baseia no estilo dos anos 2000, mas com mais conforto e acolchoamento interno do que os modelos desta década. O sneaker, junto do Söusa, outra nova silhueta da ÖUS, serão os alvos das novas collabs da marca curitibana, que até então vinha utilizando muito o Phibo. O tênis desta collab traz o nome da CaloiCross Extra light no calcanhar, sola e entressola nas cores das rodas das bicicleta e o logo antigo da Caloi Extra, com o homem pedalando de frente, na língua.

Caloi x ÖUS 2K Foto: Caloi/Estadão

Continua após a publicidade

Para personificar essa conexão entre passado, presente e futuro, a escolha dos representantes da nova geração foi estratégica. O rapper Teto, o empresário Twothousand (um dos donos da Guadalupe), o artista de rua Eneri, a rider Nicolly Marinho, o skatista Will Oliveira e o modelo Asap Pobre personificam os fãs, interagindo com a Extra Light e demonstrando que seu impacto transcende o tempo.

Embaixadores da coleção Caloi x ÖUS 2K Foto: Caloi/Estadão

Vendas começam no fim de novembro

Eduardo Rocha, CMO da Caloi, compartilha a paixão pela Extra Light, destacando a importância dessa bicicleta nas décadas passadas. “A CaloiCross Extra Light foi a bicicleta mais desejada pelos jovens nas décadas de 80 e 90. O modelo foi um fenômeno, uma unanimidade entre a garotada.” O sucesso foi instantâneo, com as vendas se esgotando rapidamente após sua apresentação aos lojistas. No entanto, a visão vai além de reviver uma bicicleta clássica. A Caloi almeja resgatar a cultura do pedal entre os jovens, motivo pelo qual se uniu à ÖUS, compartilhando valores de rua que atravessam gerações.

As novas CaloiCross Extra Light já estão disponíveis em lojas parceiras da Caloi em todo o Brasil. Já a aguardada coleção da ÖUS em celebração a esse lançamento será lançada no site da marca e em skateshops parceiras a partir de 28 de novembro.