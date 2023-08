Caterpillar lança no Brasil três tênis em collab com os Transformers

Caterpillar x Transformers Intruder e Raider Sport Foto: Diego Ortiz/Estadão

A série animada Transformers, criada em 1984 para divulgar a nova linha de brinquedos da Hasbro, é um ícone pop, tanto que perdura até hoje com novas variações de animação e uma franquia de filmes cujo sétimo, “O Despertar das Feras”, acaba de sair dos cinemas. Quem era criança na década de 80 e já tinha gasolina nas veias não tinha como ficar indiferente ao grito de guerra “transform and roll out” de Optimus Prime, o honrado líder dos Autobots. Agora, toda essa saga de quase 40 anos é herdada em símbolo pela Caterpillar, que lança no Brasil três tênis em homenagem aos Transformers, dois deles tendo o Bumblebee como tema e o outro, Megatron.

Caterpillar x Transformers Intruder e Raider Sport Foto: Diego Ortiz/Estadão

O mais chamativo deles é o Intruder, vendido por R$ 999,99. Vestido de Bumblebee, o modelo tem nobuck preto e nylon amarelo no cabedal (ambos com uma aparência bem resistente), biqueira de borracha e um solado tratorado tão grosso que protegeria os pés de um tiro do Megatron. Completam o pack visual do tênis detalhes em vermelho em azul nos passadores do lace e na língua e o símbolo do Autobots na lateral do calcanhar.

Caterpillar x Transformers Intruder e Raider Sport Foto: Diego Ortiz/Estadão

O Intruder foi lançado em 1996 como uma alternativa mais confortável às botas de proteção mais pesadas da marca, mas sem perder o ar de robustez que sempre foi característico da CAT. Rapidamente o modelo ganhou popularidade entre os trabalhadores da construção e operários industriais, pois oferecia proteção contra impactos, derrapagens e outros perigos comuns no ambiente de trabalho, mas com muito mais conforto.

Caterpillar x Transformers Intruder Foto: Diego Ortiz/Estadão

Continua após a publicidade

Ao longo dos anos, o Intruder passou por atualizações, mantendo seu design clássico e funcional, até sair de linha e voltar em 2018 quase intacto em sua forma original. Mas com uma entressola de EVA muito mais macia e que deixou o tênis mais leve e totalmente funcional para o uso casual, transcendendo seu propósito inicial.

Raider Sport é a nova era de tênis da Caterpillar

Caterpillar x Transformers Raider Sport Foto: Diego Ortiz/Estadão

Os outros dois tênis de Transformers são da linha Raider Sport. Eles custam R$ 999,99 e trazem as cores de Bumblebee e Megatron em uma tonalidade tão igual a dos desenhos que dá para imaginar eles com o Raider nos pés. Os tênis são basicamente uma progressão do Intruder no mundo sneaker, mantendo uma certa robustez na sola, maior que a de modelos convencionais, mas em formato quase de meia, com o cabedal se alinhando com a língua em único bloco.

Caterpillar x Transformers Raider Sport Foto: Diego Ortiz/Estadão

O mesh elástico com sobreposições de nobuck e tiras de nylon do cabedal se juntam à amarração do lace inspirada nas botas de hiking da CAT e a entressola em PVC. Além disso, o Raider Sport tem um tratamento anti-microbiano chamado de CleanSport NXT que ajuda a evitar odores no pés para quem precisa usar ele por muitas horas, como no trabalho. Nesta collab com Tranformers, o modelo recebeu, além das cores alusivas aos personagens, o símbolo dos Autobots no calcanhar e na palminha do de Bumblebee e dos Decepticons no de Megatron.