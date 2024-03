Coleção Old Meets Knu da Vans dá vida a uma nova cor exclusiva do Knu Skool

Vans Knu Skool Retro Brown/True White Foto: Vans/Estadão

A vans completou 58 anos no último dia 16 de março. Fundada em Anaheim, Califórnia, pelos irmãos Paul Van Doren e James Van Doren, a marca, que no início se chamava The Van Doren Rubber Company, atravessou gerações de skatistas buscando inovar, mas sem nunca se descolar de seu passado. A nova coleção Old Meets Knu, que a Vans começa a vender no Brasil no dia 22, é uma prova disso. Com destaque para o tênis Knu Skool na cor Retro Brown/True White, vendido por R$ 649,99, que tem tudo para esgotar rapidamente.

No turbilhão de história e cultura que define a jornada da Vans, um marco indiscutível permanece gravado na memória de muitos: o lançamento do Vans Style #36, carinhosamente conhecido como Old Skool. Este ícone da cultura urbana lançado em 1977 foi mais do que apenas um tênis, foi uma declaração de estilo e uma revolução na moda.

Vans Old Skool True White e Knu Skool Retro Brown/True White Foto: Vans/Estadão

Incorporando pela primeira vez a icônica Sidestripe, inicialmente apelidada de “jazz stripe”, o Old Skool tinha um design inovador que, dizem, foi inspirado nos escapamentos dos carros esportivos, uma paixão do próprio Paul Van Doren, fundador da marca. Com painéis de couro que ofereciam durabilidade e proteção, o Old Skool foi a primeira silhueta da empresa projetada especificamente para o skate, pavimentando o caminho para uma nova era de calçados urbanos.

Vans Knu Skool Retro Brown/True White Foto: Vans/Estadão

Ao longo dos anos, a Sidestripe tornou-se mais do que apenas um detalhe de design, virou um símbolo, uma marca registrada da Vans, refletindo sua relevância na cena dos esportes de ação e da música. O legado do Old Skool foi honrado e renovado com o lançamento do Knu Skool em 1998 e, mais recentemente, com uma edição exclusiva no Japão em 2015. Este modelo rapidamente se destacou na comunidade streetwear, tornando-se um símbolo de autenticidade e expressão criativa.

Vans Knu Skool Retro Brown/True White Foto: Vans/Estadão

A campanha “Old Meets Knu” traz à tona este legado e a evolução do Old Skool e do Knu Skool. Para esta edição especial, a lenda do skate Tony Alva e a integrante da equipe da Vans, Breana Geering, foram escolhidos para representar esses ícones. Conhecidos por seu espírito irreverente e pensamento original, Alva e Geering personificam a mentalidade “Off The Wall” que define a essência da marca.

Vans Knu Skool Retro Brown/True White Foto: Vans/Estadão

Para capturar este momento histórico, a Vans se uniu a dois criativos icônicos que personificam a mentalidade Off The Wall: o renomado fotógrafo Ed Templeton e a estilista Veneda Carter. Templeton, com sua lente aguçada, captura a autenticidade crua dos momentos, enquanto Carter redefine as normas da moda com seu talento estilístico. Juntos, eles dão vida à campanha “Old meets Knu”, elevando a fusão do clássico e do contemporâneo.

Coleção de roupas também estará disponível

Além disso, a coleção Old meets Knu apresenta ainda uma variedade de vestuários e acessórios, incluindo calças baggy, camisetas de manga curta, meias, tote bags e outros, que estarão disponíveis nas Vans Stores, Vans App, vans.com.br e em revendedores autorizados.