Converse Chuck 70 De Luxe ganha sua primeira reinterpretação feita por uma mulher

Converse Chuck 70 De Luxe Wedge Foto: Converse/Estadão

No coração do Brooklyn, a designer de joias Martine Ali se destaca por sua estética urbana, profundamente enraizada na cultura musical dos anos 2000, e por sua habilidade em explorar novas formas e materiais. Com uma trajetória de quase quinze anos, Martine tem sido uma pioneira na experimentação com metais e correntes em acessórios, sempre buscando traduzir a essência urbana da Big Apple para suas criações.

Atualmente, sua estética única é definida por formas apuradas e elementos modulares, resultando em peças de estilo utilitário que ecoam o streetwear e o hip-hop dos anos 2000. Suas criações têm conquistado admiradores ao redor do mundo, usadas por criativos e ícones culturais.

Converse Chuck 70 De Luxe Wedge Foto: Converse/Estadão

PUBLICIDADE Justamente por isso, Martine Ali foi escolhida pela Converse para elevar o Chuck 70 a novos patamares, sendo a primeira designer a apresentar sua interpretação do mais recente modelo da linha De Luxe: o Converse Chuck 70 De Luxe Wedge, que chega ao Brasil nesta segunda (29) por por R$ 1.299,90. O Chuck 70 De Luxe Wedge destaca-se pela sola angular e elevada, feita de espuma de EVA, conferindo um efeito esculpido à peça. A biqueira quadrada e assimétrica complementa o design, proporcionando uma estética única e contemporânea. A parte superior do tênis mantém o clássico design Chuck Taylor, mas é reinterpretada com uma nova construção e materiais, resultando em uma silhueta volumétrica que redefine o portfólio da Converse.

Converse Chuck 70 De Luxe Wedge Foto: Converse/Estadão

Modelo tem uma perneira ajustável

Martine Ali trouxe sua criatividade para a exploração da silhueta, inspirando-se em macacões utilitários usados para andar na água. A nova versão do Chuck 70 De Luxe Wedge oferece duas opções de estilização, com ou sem a perneira ajustável, que permite ao usuário escolher entre um modelo de cano médio, mais próximo do Chuck 70 original, ou um de cano alto. A escolha do preto como cor única, com detalhes em couro, reforça a influência urbana de Nova York.

Publicidade

Converse Chuck 70 De Luxe Wedge Foto: Converse/Estadão

O destaque da perneira ajustável não é apenas estético, mas também prático. Martine Ali projetou-a para ser respirável, durável e ajustável, proporcionando múltiplos truques de estilo para quem a utiliza. Os rebites metálicos e os pespontos contrastantes adicionam detalhes marcantes à peça, refletindo a expertise da designer em acabamentos de metal.