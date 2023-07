Converse e A-Cold-Wall lançam versão minimalista do Chuck 70

Converse x A-Cold-Wall Chuck 70. Foto: Diego Ortiz/Estadão

A Converse e a marca londrina de moda A-Cold-Wall têm feito collabs muito interessantes, e eu diria até extravagantes, desde que se juntaram na London Fashion Week de 2019. Neste mais novo capítulo da parceria, no entanto, Samuel Ross optou por trazer uma visão conceitual atualizada e funcional do Chuck 70. Como um especialista em sobreposições, Ross introduziu as características estéticas de sua marca nos principais pontos chaves do tênis, resultando em um modelo minimalista que chega às lojas nas cores azul e verde por R$ 649,90.

O Converse x A-Cold-Wall Chuck 70 é inspirado no trabalho e enfatiza a utilidade, oferecendo um visual um pouco diferente, mas ainda fácil de combinar com tudo, minimizando o tempo gasto na escolha de roupas. Segundo a marca, isso ajuda a ganhar mais tempo para investir em projetos e em criatividade. Mais ou menos no mesmo conceito do armário cápsula.

Nesta visão de Ross, o tênis combina uma parte superior de lona encerada com detalhes translúcidos e em camadas, resultando em um estilo minimalista que evoca o efeito do tempo e uma estética "desgastada" característica dos Chucks clássicos. Elementos atemporais da Converse também são combinados, como a placa na parte traseira do calçado com o logo do modelo e da marca, desta vez com a tira de couro com o nome da A-Cold-Wall até o fim do calcanhar.

Há ainda uma etiqueta da ACW na parta traseira lateral e a inscrição das duas marcas na língua em um print emborrachado. A palminha também traz ACW e CNVS e é mais grossa que o habitual, para dar mais conforto. Finaliza o pack de estilo a sola branca envelhecida, que dá um toque diferente ao modelo.

Para a campanha da collab as marcas chamaram um nome de peso, o músico multi-instrumentista Takuya Nakamura, que adora combinar instrumentos analógicos e digitais para criar um som inovador. Nakamura é conhecido por tocar trompete em performances eletrônicas ao vivo, misturando gêneros que vão desde o techno, reggae, dub e drum and bass até o clássico. Seus remixes já foram elogiados publicamente por figuras como Quincy Jones, Wu-Tang Clan, Lee Scratch Perry e ASAP Rocky.

Sobre Ross e a ACW

A abordagem criativa e estética conceitual de Samuel Ross, fundador da marca A-Cold-Wall, com sede em Londres, está fazendo dele uma figura influente no cenário da moda. Ross começou sua carreira como estagiário na Off-White, de Virgil Abloh, antes de lançar sua própria marca em 2015. A A-Cold-Wall se destaca por sua estética industrial, materiais experimentais e colaborações inovadoras. Ross foi premiado com o British Fashion Award em 2018 na categoria "Emerging Menswear Designer" e continua a desafiar os limites da moda contemporânea com suas criações únicas.