Converse e Rick Owens lançam versão ousada do Chuck 70

Converse x DRKSHDW DBL DRKSTAR Chuck 70 Foto: Converse/Estadão

Em uma parceria que visa expandir o minimalismo e os limites do design e da experimentação, a Converse se juntou à DRKSHDW, de Rick Owens, para lançar o DBL DRKSTAR Chuck 70, que chega ao Brasil por R$ 899,90 na versão high e R$ 879,90 na de cano baixo. Os modelos se revelam uma versão surpreendente da tradicional silhueta do Chuck 70, com sola dupla e elementos exclusivos que incorporam a visão do renomado Owens. A língua aumentada e a plataforma elevada comprovam isso.

Nascido em 1962 no sul da Califórnia, Rick Owens desafiou as convenções da moda ao longo de sua carreira, redefinindo tanto a forma quanto a função do vestuário e objetos. Com um olhar voltado para movimentos rebeldes, ele emergiu como uma voz influente na moda. Em 2005, lançou sua própria marca, DRKSHDW, que encapsula a vanguarda e a sofisticação em uma estética que tenta sempre transcender os padrões estabelecidos, abraçando formas tradicionais e transformando-as em algo novo e ousado.

O Converse x DRKSHDW DBL DRKSTAR Chuck 70 personifica esta visão de Owens, com uma estética que desafia as convenções estabelecidas, ainda mais para um clássico como este da Converse. Nesta versão, o Chuck 70 chama atenção por distorcer proporções ao mesmo tempo em que mantém elementos já conhecidos como a biqueira, o calcanhar estruturado e a fita foxing (borracha que envolve o tênis). Com linhas simples e uma paleta de cores neutras, o design permanece minimalista e contemporâneo, colocando o foco na sua forma reinventada.

Estilo sustentável

Para cair bem na moda e no planeta, o modelo faz parte do plano Max Grind da Converse, que incorpora até 40% de resíduos de borracha recuperados do processo de fabricação de calçados da marca.