Converse lança no Brasil três tênis que celebram o Ano do Coelho chinês

Converse Chuck 70 Plus Year of the Rabbit. Foto: Converse/Divulgação

A Páscoa já passou, mas a figura do coelho ainda estará bastante presente no cotidiano dos sneakerheads. Isso porque várias marcas estão entrando na toca do coelho dos lucros mágicos do mercado chinês e apostando em coleções com o tema do "Year of the Rabbit", que se inciou no calendário da China no dia 22 de janeiro e que só vai se repetir de novo em 2035. A Converse, que tem criado coleções bem fashionistas, aposta novamente nesta pagada para os festejos e lança no Brasil três modelos, os Chuck 70 Plus e AT-CX e o Run Star Motion, todos com itens que lembram o simpático bichinho.

Converse Chuck 70 Plus Year of the Rabbit. Foto: Converse/Divulgação

O Chuck 70 Plus, que deve ser o mais procurado da coleção, traz o desenho irregular de entressola e língua, característica da versão, e mais um cabedal com forração em tecido acetinado fosco vermelho com uma caligrafia bordada. Nela estão escritos o kanji que significa coelho em chinês e o rabbit em inglês. Fora isso, o fim do lace foi aberto para parecer o rabo de um coelho e há um lace extra vermelho toalhado. Um dubrae com o desenho de uma cenoura vai no início da amarração. Custa R$ 719,90 e vai do 35 ao 44.

Converse Chuck 70 AT-CX Year of the Rabbit. Foto: Converse/Divulgação

Já o Chuck 70 AT-CX é praticamente o Pernalonga encarnado. O cabedal recebeu uma camurça cinza enrugada, que combina com a entressola elevada e a biqueira que é praticamente os dentes dos coelho. O interior é vermelho, a sola tem o desenho de bigodinhos e o dubrae com o desenho de cenoura também está lá. Os dois laces são brancos, mas um tem a ponta aberta. A numeração é a mesma do Plus, mas o preço é maior, R$ 769,90.

Pé de coelho da Converse

Converse Run Star Motion Year of the Rabbit. Foto: Converse/Divulgação

O mais caro da coleção (R$ 899,90) é também o mais ousado, o Run Star Motion. Criado para tirar a Converse do clássico e sucesso absoluto de vendas, o modelo é envolto em dois tipos de camurça branca, uma mais rústica e outra lisa. A sola tem as cores da pele do coelho clássico dos desenhos, branco e rosa claro, e a língua tem a forma de uma orelha felpuda. O dubrae de cenoura, sempre ele, está lá também, mas desta vez são quatro os laces, branco e rosa toalhados e azul e branco com a ponta aberta. Os tamanhos, por sua vez, são diferentes, do 34 ao 43.