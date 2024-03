Converse lança o tênis retrô Weapon Old Money no Brasil

Shai Gilgeous-Alexander e o Weapon Old Money Foto: Converse/Estadão

A Converse lança no Brasil o modelo Weapon Old Money, uma reinterpretação da icônica família Weapon, inicialmente inspirada nas quadras de basquete, mas agora desenhada para superar os limites do jogo e ser usada de modo casual. O jogador da NBA Shai Gilgeous-Alexander, astro do Oklahoma City Thunder e conhecido por seu estilo único, é o protagonista da campanha “Create History, Not Hype”.

Assim como a versatilidade de Shai, que se destaca tanto no basquete quanto na moda, a campanha tem a missão de fundir os universos casual e esportivo, personificados no Weapon Old Money. O modelo já tinha feito barulho no País meses atrás quando chegou em uma collab com a Fragment.

Inspirado nas silhuetas das quadras de basquete dos anos 1980, o Weapon Old Money apresenta versões de cano alto e baixo em diversas cores vibrantes. As versões Hi vêm em branco com detalhes em cinza e preto com detalhes em bege. Enquanto as versões Low, ambas em branco, distinguem-se por detalhes em preto ou bege, oferecendo opções versáteis para os amantes de tênis e moda.

Old Money tem CX

Além do couro premium no cabedal e da sola e das partes brancas com aspecto envelhecido, o modelo tem amortecimento com espuma CX, a mais alta tecnologia da marca. Ou seja, mesmo tendo um foco casual, ele continua estando apto a ser usado nas quadras. O Weapon Old Money está disponível a partir desta terça (05) por R$ 799,90 na versão high e R$ 749,90 na low na loja própria da Converse no Shopping Cidade de São Paulo, em pontos de venda selecionados e no converse.com.br.