Converse lança os tênis Lucky Dragon em comemoração ao Ano Novo Chinês

Os dragões, ícones de sorte na tradição chinesa, ganham destaque em 2024 com o Ano Novo Lunar, e a Converse abraça essa temática com uma coleção especial chamada Lucky Dragon (Dragão da Sorte), que combina elementos tradicionais chineses com o design moderno e clássico da marca. Com sneakers inspirados em escamas de dragão, padronagens e porcelana, a coleção tem como objetivo conectar a geração mais jovem ao estilo do Ano Novo Chinês e celebrar a majestade do dragão.

Disponíveis no converse.com.br e na loja física no Shopping Cidade São Paulo, os sneakers da coleção incorporam elementos distintivos. O Lucky Dragon Whiskers Chuck 70 (R$ 699,90) tem cabedal em jacquard de textura escamosa e fosca. No forro, aparece novamente a impressão Estrela de Dragão em um dos pares. O destaque do tênis está no cadarço duplo e na joia Cabeça de Dragão de metal dourado, que imita um dragão voador com bigodes em movimento.

Já o Patchwork Chuck 70 (R$ 699,90) enfatiza as vibrações do Ano Novo Chinês com diversos tons de vermelho no clássico modelo. Os retalhos são cuidadosamente unidos com materiais inspirados em dragões, proporcionando um estilo marcante. A impressão da tipografia Long também está presente na sola.

O Lucky Dragon One Star Pro (R$ 629,90) é estruturado com uma camada de camurça e de couro texturizado em escamas de dragão, complementado por um acessório vermelho nos cadarços que, por sua vez, acompanha o tênis em duas opções de cores, oferecendo diversidade de visual. A estampa Estrela de Dragão está impressa no forro superior da língua esquerda e na palmilha, enquanto a sola tem a tipografia Long.

O badalado Cruise também se vestiu de dragão

Os mesmos detalhes também aparecem no Lucky Dragon Chuck Taylor All Star Cruise (R$ 699,90), destacando a parte superior bege e a Escama de Dragão na parte de trás do calçado, além da jóia vermelha de dragão em metal nos cadarços e o logo da Converse circulado de vermelho. Praticamente com a mesma construção do Lucky Dragon Chuck 70 Double Lace (R$ 649,90).

O Lucky Dragon Chuck Taylor All Star (R$ 549,90) finaliza a lista combinando gráficos inspirados em dragões nas cores preta e branca no cabedal, em tecido de jeans de algodão contrastando com o forro vermelho. A estampa de dragão completa o acabamento e faz referências ao Ano Novo Chinês. Mais uma vez, as impressões Estrela de Dragão e a tipografia Long personalizam o forro superior da língua esquerda e a sola.