Crescimento do mercado sneakerhead despenca após aumentos sucessivos de preços

Nike SB Dunk Low Sandy eBay

A chegada do aguardado Nike SB Dunk Low Sandy, chamado de Ebay, às skate shops brasileiras fez reacender uma discussão que parecia que tinha terminado em 2022. Os sucessivos aumentos de preços de tênis que estão acontecendo desde o fim da pandemia. Um ano antes da disseminação da Covid-19, um arco íris se abriu no céu nublado da vendas de sneakers. E o pote de ouro do outro lado era o Brasil, um mercado de 200 milhões de pessoas com uma cena sneakerhead cada vez mais crescente a ávida por lançamentos.

Em meio à pandemia o interesse só aumentou. Ter o tênis tão desejado nas mãos, para os sneakerheads, era uma forma de se sentir feliz em um momento tão triste para a humanidade. Com o aumento das vendas e o amadurecimento do mercado, cresceram também os bots de compra e os resellers, que aproveitaram a alta demanda para lucrar. Situação defenestrada em todas as rodas de conversa de apaixonados por tênis, mas que é normal em mercados maduros de vendas de sneakers, como os EUA e o Japão.

Porém, logo depois da vacinação em massa e da liberação da circulação de pessoas nas ruas e a consequente abertura do comércio, tudo mudou. A disparada do dólar, o aumento de 300% nas taxas alfandegárias, a falta de recursos na Receita Federal para um atendimento mais ágil e o crescimento da inflação fizeram os tênis alcançarem patamares de preços jamais vistos. Com muitos deles custando quase 2 salários mínimos.

O baque no bolso dos sneakerheads foi imediato e a queda de vendas nas lojas voltadas para esse público, obviamente, seguiu o mesmo caminho. Isso é comprovado por um recente relatório publicado pelo Business of Fashion, que aponta crescimento de apenas 2,7% nas vendas de tênis em 2022, contra 19,5% em 2021. Para este ano, a previsão é de 3,5%, e de 3,6% para 2024.

É claro que os tênis de coleção ou mais hypados são um nicho. O que sustenta a operação de todas as marcas são as vendas de tênis generalistas ou esportivos, oferecidos em players como a Centauro ou Netshoes. Mas quem traz as marcas para o funil de desejo são os tênis mais raros, hypados e caros. Por isso a cena sneakerhead é tão importante para as fabricantes.

Mas que diabos o Dunk Ebay tem com isso? Explica-se: ele foi alvo de uma polêmica muito grande na semana passada porque uma loja resolveu vendê-lo acima do preço praticado pela Nike, algo bastante incomum. O valor regular de R$ 1.000 estava sendo acrescido de ágio de mais R$ 500, totalizando R$ 1.500.

Lucas Vilela Pinheiro, proprietário da Postal SB, que vende o tênis por este preço, se defende e afirma que não há margem suficiente para lojas menores praticarem o preço sugerido. "As pessoas estão comprando para revender, não para colecionar, e quem está ficando para trás são as lojas. Não tenho motivo para fazer pelo preço sugerido com o mercado do jeito que está".

Ao mercado do jeito que está ele se refere aos resellers, que segundo Pinheiro lucram mais que as lojas nas vendas e não têm compromisso legal com o cliente. E também às grandes marcas, que exigem que as lojas comprem modelos regulares "que encalham para poder ter acesso aos QS (quick strike) que saem no mesmo dia".

Margens não são tão baixas

O Sneakerverso teve acesso aos documentos de negociação de alguns tênis. Um modelo que sai ao consumidor final por mil reais é vendido pela distribuidora das grande marcas por 670 em média. Há ainda o diferencial de alíquota (Difal) de ICMS, que joga este valor para cerca de R$ 700. Ou seja, a margem para a loja fica em torno de R$ 300. Ela não é sensacional, mas também não é tão baixa. Porém, se a loja, para ter acesso a estes produtos QS que saem logo, precisa comprar tênis com vendas mais fracas e que ficam parados em estoque "para sempre", o negócio realmente entra em sinal amarelo.

O sócio de uma grande franquia de lojas de tênis em São paulo, que preferiu falar em off, informou que está dependendo hoje mais do giro de capital que da margem, mas que as coisas estão apertando cada vez. Segundo ele, eram previstas ampliações e contratações para 2023, mas estão todas congeladas no momento. "As vezes eu vejo alguns tênis mais baratos nos sites das marcas do que eu compro com a distribuidora para vender nas lojas".

Não é questão de caça às bruxas. Como dito antes, a marcas também são pressionadas por custo de mercadorias estacionadas (o Vans Stranger Things está parado na Receita desde o Halloween), taxas malucas de transporte, falta de fornecedores após a pandemia e vários outros motivos que se juntam ao "custo Brasil" para jogar este preço para a estratosfera. Mas, no fim, é no lado mais fraco do bolso que dói mais. Vivemos uma época triste para ser sneakerhead no Brasil.