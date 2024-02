Crocs do Toy Story é lançado no Brasil

Crocs x Toy Story Classic Clogs Foto: Crocs/Estadão

Crocs e Pixar unem forças novamente, trazendo uma colaboração que transporta o encantador universo de Toy Story para os calçados da marca. Com a missão de acompanhar adultos e crianças em todas as aventuras, os Classic Clogs inspirados nos adoráveis personagens da animação prometem conquistar corações.

O modelo inspirado no destemido xerife Woody foi meticulosamente projetado, capturando o espírito do personagem com detalhes que remetem ao icônico colete com estampa de vaca e a clássica camisa xadrez do cowboy. Ao calçar esses Crocs, é como se estivesse no Bala no Alvo galopando rápido como o vento, equipado com um distintivo de xerife, um autêntico chapéu de caubói e mais dois Jibbitz exclusivos para personalizar seu estilo único.

Para os fãs do ranger espacial mais amado do universo, a edição limitada dos Buzz Lightyear Classic Clogs oferece uma experiência igualmente encantadora. Inspirados no traje marcante do herói espacial, esses Crocs vêm com quatro Jibbitz exclusivos, da asa, da nave, da insígnia do esquadrão e o bordão de Buzz. Permitindo que você alcance o infinito e além com estilo.

Números pequenos terão venda exclusiva

A colaboração Crocs x Toy Story já está disponível no App Crocs e nas lojas Crocs, nos tamanhos 22 a 44, com preços variando de R$ 299 a R$ 399. Vale destacar que a Ludique et Badin terá exclusividade nos tamanhos infantis, proporcionando aos pequenos fãs a chance de mergulharem no mundo mágico de Toy Story com estilo e conforto.