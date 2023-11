Crocs e Salehe Bembury lançam novas cores da linha Pollex

Pollex Clog e Pollex Slide Foto: Crocs/Estadão

A parceria entre a Crocs e o renomado designer Salehe Bembury tem seu último capítulo de 2023 escrito nesta quinta, dia 16, com o lançamento de novas cores do Pollex Clog e Pollex Slide. Essa colaboração, que teve início no Brasil em 2022, não apenas marcou a presença da marca no universo do streetstyle nacional, mas também se tornou uma saga de sucesso com lançamentos contínuos de novas silhuetas e tonalidades exclusivas.

Pollex Clog Yoke Foto: Crocs/Estadão

Bembury, diretor criativo da coleção Crocs x Pollex Pod, é agora um dos principais expoentes da inovação no universo dos sneakers e do streetwear. Em sua collab com a Crocs, ele escolheu mergulhar nas formas 3D de sua própria impressão digital, uma característica distintiva que adiciona um toque pessoal a cada par. Seu processo único na criação de tonalidades e na escolha de nomes não é apenas estético, mas tem como objetivo criar uma experiência emocional para quem está calçando o par. Muitas vezes inspirando-se na natureza ou em uma sensação de nostalgia.

Pollex Slide Parnsnip Foto: Crocs/Estadão

Os novos lançamentos refletem a ousadia da parceria. O Pollex Clog, por exemplo, surge na cor Yoke, um amarelo dourado pouco comum em calçados, mas que encapsula perfeitamente o espírito mais extravagante da colaboração entre Crocs e Bembury. O Pollex Slide, por sua vez, desliza para a cena com a cor Parnsnip (ou Pastinaca no Brasil), uma raiz muito parecida com a cenoura.

Kids Pollex Clog Stone Soup Foto: Crocs/Estadão

Outra chegada é a linha Kids Pollex Clog na colorway Stone Soup, cujo nome evoca uma lenda do folclore europeu, adicionando camadas de significado ao calçado, remetendo à ideia de aconchego, compartilhamento e comunidade. O Crocs Pollex Clog Yoke e o Pollex Slide Parnsnip estarão disponíveis no App Crocs, nas lojas YourID, Guadalupe, Sunika, Cartel 011 e no app da Artwalk, o MVP, por R$ 649 e R$ 449, respectivamente. Já o Kids Pollex Clog Stone Soup chega nas lojas Ludique et Badin e na Guadalupe por R$ 349.

2024 da Crocs já está traçado

Vice-presidente global de Trend & Design da Crocs Lucy Thornley Foto: Crocs/Estadão

Para falar deste claro ganho de forças entre o crescimento da Crocs e a ascensão de Bembury, entrevistei a vice-presidente global de Trend & Design da Crocs, Lucy Thornley. Veja as perguntas e respostas a seguir.

SNKN - Em que medida a colaboração com Salehe ajudou a Crocs a subir de nível como produto desde o ano passado?

LT - Nós estamos ganhando credibilidade e investindo em streetwear ao mesmo tempo, tanto em termos de nosso produto principal quanto de nossa parceria com Salehe. Salehe é um impulsionador da cultura, e seu impacto nos permitiu ampliar nosso alcance no espaço e fortalecer ainda mais nossa voz.

SNKN - Quando, em sua opinião, a imagem da Crocs mudou de um calçado para um elemento de estilo?

LT - Nos últimos anos vimos a marca se inflamar organicamente devido à nossa gama diversificada de colaborações e inovações de produtos que capturam o zeitgeist cultural e exploram a autenticamente do que nossos consumidores estão desejando.

PS: Zeitgeist é um termo alemão que significa sinal dos tempos.

SNKN - Qual foi a motivação por trás da decisão de lançar modelos de calçados que fogem do tradicional e como isso se alinha com a visão da marca?

LT - Realmente vimos o conforto, a versatilidade e a facilidade se tornarem a base das expectativas dos consumidores e não vemos isso mudar. À medida que continuamos a construir relevância, os consumidores agora nos procuram para conhecer outros estilos além do tamanco. Coleções de estilo de vida como a Echo abrangem uma variedade de silhuetas, incluindo um tamanco, um tênis, um slide e uma bota.

SNKN - Qual é o grau de liberdade criativa que a Crocs permite em suas colaborações?

LT - Trabalhamos com parceiros que têm uma conexão autêntica com a marca. Em termos de parceria criativa, não nos levamos muito a sério e estamos dispostos a correr alguns riscos. Acho que esse é o motivo pelo qual, muitas vezes, estamos criando algo inovador e realmente exclusivo.

SNKN - Há mais modelos planejados com a assinatura de Salehe?

LT - No início deste ano anunciamos uma parceria estendida com Salehe até 2024, portanto, sim, continuaremos inovando juntos. Prepare-se para mais novidades.

SNKN - Qual é a meta da Crocs para 2024?

LT - O que permanece verdadeiro para 2024 é que continuaremos ouvindo nossos consumidores e ampliando os limites da inovação moldada. Introduziremos mais silhuetas em mais ocasiões de uso e faremos isso de uma forma que pareça ser a Crocs sem remorso.

Echo Storm também é novidade

Echo Storm Cirrus Foto: Crocs/Estadão

Ainda sobre os lançamentos da Crocs, a marca trouxe ao mercado no último dia 14 um novo modelo de sneaker que entra para a linha de calçados Echo: o Echo Storm. Dono de um design bem diferente, ele foi criado a partir da tecnologia LiteRide, tem o exterior esculpido com borracha e revela os códigos reconhecíveis da Crocs. Representando também a evolução contínua da linguagem de design da marca sem perder seu DNA. O Echo Storm chega no Brasil nas colorações Kelp, um tom terroso profundo que, segundo a Crocs, remete às plantas do fundo do mar, e Cirrus, uma cor clara que evoca a sensação de leveza e de estar flutuando. O lançamento está disponível exclusivamente na Guadalupe e na Your ID por R$ 549.