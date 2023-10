Crocs faz 21 anos e lança uma inusitada bota de cowboy

Crocs Classic Cowboy Boot Foto: Crocs/Estadão

Para celebrar seu vigésimo primeiro aniversário em grande estilo, a Crocs prepara uma comemoração verdadeiramente singular. A marca se volta para o firmamento e homenageia seus fiéis seguidores, destacando uma nova constelação: a Crocstelação. Essa marketeira formação celeste, delineada como um gigantesco Classic Clog, poderá ser vista no céu no dia 25 de outubro por meio de um filtro de realidade aumentada que estará disponível no site da marca.

Mas as festividades não param por aí. A Crocs também anuncia o lançamento de um dos designs de calçados mais requisitados e inusitados em sua história, o Classic Cowboy Boot. Durante anos, a demanda por uma bota de cowboy à moda Crocs vinha crescendo, impulsionada pela tendência nas redes sociais. Como resposta a essa demanda, a Crocs concretiza o desejo de seus clientes trazendo à realidade a Crocs Classic Cowboy Boot, que começa a ser vendida nesta segunda, 23, por R$ 649.

A bota Crocs Classic Cowboy Boot, lançada no Croc Day, data estabelecida pelos próprios fãs e comemorada anualmente em 23 de outubro, ostenta um brilho cintilante e uma textura de crocodilo em alto relevo, além de costuras ousadas inspiradas no faroeste. Complementando o visual, jibbitz metálicos exclusivos adornam a bota, e um inédito acessório de espora giratório está preso à tira traseira do calçado.

Até o Duke entrou na onda

Até o icônico logotipo Crocs em preto e branco do mascote da marca, Duke, o crocodilo, se transformou no espírito do velho oeste, exibindo um autêntico chapéu de cowboy.

Segundo Heidi Cooley, diretora de marketing da Crocs, “O Croctober é a época mais maravilhosa do ano - um momento para celebrar os fãs mais criativos e este ano não é exceção. O Croc Day foi criado por nossos fãs e não poderíamos pensar em uma maneira melhor de celebrá-los do que dar vida às suas ideias, não apenas em um dia, mas durante todo o mês. Na Crocs, nós apoiamos nossos fãs!”.