DC Shoes e Marvel se juntam para lançar tênis do Deadpool

DC Shoes Manteca 4 Deadpool. Foto: Diego Ortiz/Estadão

Wade Wilson, o mercenário tagarela, é um dos anti-heróis mais divertidos dos quadrinhos por causa do seu jeito debochado e totalmente inconsequente. Escondido em algumas prateleiras por anos desde foi visto pela primeira vez em 1991, ele se tornou um ícone pop depois do sucesso estrondoso de seus dois últimos filmes. Prova desse brilho é que ele acaba de ganhar um tênis da DC Shoes em parceria com a Marvel que começa a ser vendido nesta sexta-feira (14) no Brasil por R$ 699,90.

O DC Shoes Manteca 4 Deadpool faz parte de uma coleção que tem ainda um outro tênis, um Pure por iguais R$ 699,90, um boné por R$ 199, um bucket por R$ 299 e duas camisetas por R$ 249. Mas, sem dúvida, é o Manteca a grande estrela da collab, e por um motivo bem diferente da personalidade do Deadpool. O sneaker praticamente emula o uniforme do personagem no cinema, com um tecido vermelho um pouco mais fechado no cabedal e com as sombras pretas mais pronunciadas. Nos quadrinhos a roupa dele tem um vermelho mais vivo.

Mas é justamente isso a boa sacada. Primeiro, porque, mesmo sendo um tênis oriundo dos quadrinhos, ele não ficou espalhafatoso e pode ser usado em mais ocasiões, diferentemente do Pure que tem uma tira de HQ do lado. Segundo porque, atualmente, a imagem que as pessoas têm na cabeça do Deadpool é a dos filmes. Sejamos sinceros, antes dos filmes, só os reais fãs sabiam quem era o Deadpool.

Fora a acertada escolha das cores, o que diferencia o Manteca 4 regular desta versão heroica é a etiqueta na língua unindo a DC e a Marvel (mas não aquela outra DC) e a logo com a cara do Deadpool no calcanhar. Já a sola é branca para fazer um contraste que também ficou legal. Juntando isso à linda caixa em que o tênis vem, há uma entrega de produto muito boa, funcional e que respeita o cânone do mercenário tagarela com um preço muito competitivo.

1991, 1994 e 2023

Deadpool foi criado por Rob Liefeld e Fabian Nicieza como uma sátira ao personagem Deathstroke, ou Exterminador, da Dc Comics, que era sempre muito sério e pouco falante em suas aparições. Até os nomes, Slade Wilson e Wade Wilson, são parecidos. Sua primeira aparição foi em 1991 como vilão em Novos Mutantes 98. Esta mesma história saiu no Brasil em 1994 em Os Fabulosos X-Men 584. Mesmo ano da fundação da DC Shoes por Ken Block e Damon Way, o que de certa forma liga ainda mais a collab.