DC Shoes e Star Wars se juntam para lançar cinco tênis de Mandalorian

A DC Shoes acaba de caçar mais uma recompensa nos reinos das Disney. Depois das collabs com o universo clássico de Star Wars e com o mercenário tagarela Deadpool, é a vez de Mandalorian ganhar cinco coleções cápsula no próximo dia 3. Que incluem roupas e tênis de silhuetas, cores e temas completamente diferentes. A intenção da DC Shoes foi justamente dar vida às muitas texturas e formas do universo expandido de Star Wars e o resultado ficou bem interessante.

DC Shoes x Mandalorian Manteca 4 Grogu Foto: DC Shoes/Divulgação para o Estadão

A cápsula mais completa é a de Grogu, viralizado no mundo pop como Baby Yoda. O tênis Manteca 4 traz toda a essência visual do personagem. As cores bege e verde são da roupa e da pele do personagem, assim como o canvas grosso do cabedal vem do manto dele e a língua de pelúcia vem da gola. Há o desenho de Grogu na palmilha e a sola translúcida traz um sapo, alimento preferido do Baby Yoda. O modelo custa R$ 599,90 e se junta à duas camisetas, um boné, uma bolsa e um moletom cheio de bolsos, bem utilitário.

DC Shoes x Mandalorian Manteca 4 Bounty Hunter Foto: DC Shoes/Divulgação para o Estadão

A mais skate da coleção é a cápsula Bounty Hunter. O Manteca 4 dela tem um revestimento cinza refletivo que simula a armadura de Mando. Fora isso traz mensagens secretas escritas em Mando’an nas línguas, o desenho dele na palmilha e o icônico crânio do Mytossauro no calcanhar. Vendido por R$ 599,90, ele tem a companhia de duas camisetas, um moletom, uma jaqueta e um boné.

DC Shoes x Mandalorian Manteca 4 Hi Ahsoka Tano Foto: DC Shoes/Divulgação para o Estadão

Com uma pegada mais unissex, a cápsula de Ahsoka Tano , ex-padawan de Anakin Skywalker, tem um Manteca 4 Hi com cabedal em indigo e outro tecidos que simulam a roupa da personagem. Já a língua tem exatamente o mesmo desenho da tiara de Ahsoka e a sola traz o visual marmorizado de seu cabelo. Tem preço de R$ 649,90 e se junta a apenas uma camiseta. Nos Estados Unidos ela tem ainda um moletom e um croped que não vieram.

Continua após a publicidade

Tênis de Luke é o mesmo de Dart Vader

DC Shoes x Mandalorian Versatile Skywalker Foto: DC Shoes/Divulgação para o Estadão

Para Luke Skywalker, que acredito que neste ponto dispense apresentações, a DC Shoes escolheu a mesma silhueta que usou no tênis de Dart Vader. O sneaker deste caso de família é o Versatile (R$ 799,90) que tem nobuck e patent no cabedal e detalhes em verde brilhante como o sabre de luz de Luke. Na cápsula do herói há ainda duas camisetas e um boné especial.

DC Shoes x Mandalorian Lynx Zero Dark Troopers Foto: DC Shoes/Divulgação para o Estadão

A última cápsula dá vida a imponente armadura preta e vermelha dos temidos Dark Troopers por meio do tênis Lynx Zero. O modelo, que chega por R$ 699,90, traz cabedal em couro preto brilhante e camurça, escrita Aurebesh na língua e detalhes do Império Remanescente. Na sola há a inscrição DC Shoes USA. Ele se junta a uma camiseta e um boné.