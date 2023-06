Entrevista: rapper Cabal conta sua jornada entre os tênis e a reabilitação

Cabal e seu amado Air Force 1. Foto: Divulgação

Poucas trajetórias de vida são lineares, mas quando alguém alcança a fama, a curva entre altos e baixos pode ser mais acentuada, até porque toda ela é acompanhada pelos fãs e ganha um tamanho que nem deveria ter. Em entrevista exclusiva, o rapper Cabal compartilhou suas experiências e conexões com a cultura do basquete e sua paixão pelos tênis como um elemento de afirmação de seu estilo. Passando por momentos de adversidades e transformação pessoal, ele revelou como a música, o estilo de vida e a moda se entrelaçaram em sua jornada.

Ao morar com sua mãe em Nova Iorque aos oito anos de idade, o rapper se encantou com a cultura local, incluindo o Hip Hop e o basquete. Lembra com clareza a visão dos icônicos Nike Air Force 1 nas ruas e nas quadras e a energia dos jogadores. A moda e o estilo de se vestir viraram, imediatamente, uma parte essencial dessa cultura que ele passou a amar.

Durante sua adolescência, o crescimento da cultura do basquete o impactou ainda mais. Mesmo após retornar ao Brasil, ele continuou acompanhando a NBA e ficou maravilhado com os incríveis anos 90 do New York Knicks em quadra. Os artistas de hip hop vindos do sul dos Estados Unidos e os filmes de Spike Lee também faziam parte desse contexto inspirador para ele.

Cabal na NBA House com seu Jordan Legacy 312 Chicago. Foto: Divulgação

Mas havia uma questão. No Brasil, Daniel Korn, ainda sem o nome artístico cabal, enfrentou o desafio de não ter muita gente com quem compartilhar sua paixão pelo basquete. Ainda eram poucas ou quase nenhumas as transmissões de NBA no Brasil e a cena sneaker sequer existia aqui no idos de 1994. Sua relação com o esporte e os tênis se tornou, então, algo muito pessoal, e ele teve que estudar e pesquisar por conta própria.

Em 2003, começou a ganhar dinheiro com o rap e decidiu iniciar sua coleção de tênis. Antes, os pares eram apenas um acessório para jogar, mas ele gradualmente se interessou pelos modelos de assinatura dos jogadores e começou a adquiri-los. No entanto, ele nunca gostou de tênis de cano alto, pois preferia usá-los com meias invisíveis e bermudão. Esta foi a particularidade do início da coleção. E que tinha a ver com o primeiro encanto com os Air Force.

Sua coleção se expandiu para incluir principalmente modelos da marca Jordan, mas também teve alguns Bapesta, Reebok e Adidas. Atualmente, ele se considera um "Nikeboy", com exceção de um par ou outro de New Balanceo. Sua preferência agora é por tênis mais simples e menos coloridos, e a estética da New Balance começa a atrair sua atenção.

Quando questionado sobre seu Jordan favorito, Cabal menciona o Jordan 1 Low sem hesitar. Para quem declaradamente não gosta dos tênis de cano alto, o AJ1 surge quase que como uma adição obrigatória em qualquer coleção. Hoje em dia ele valoriza a simplicidade e possui cerca de 20 pares de tênis selecionados cuidadosamente, juntamente com mais de 100 bonés. Mas isso aconteceu depois uma guinada em sua vida pessoal que envolveu também sua coleção de mais de 100 pares.

Cabal na gravação do show do Rodriguinho usando um Bape x New Balance 57/40. Foto: Divulgação

Entre 2012 e 2019, ele enfrentou um período de depressão e abuso de drogas, sentindo-se frustrado com sua vida e com sua música. Durante esse tempo, ele decidiu se desfazer de sua coleção, pois queria se libertar de tudo que lembrasse o passado. Colocar aqueles tênis no pé criavam uma síndrome de impostor que era difícil lidar, e Cabal queria, naquele momento, ser mais Daniel Korn, e fugir daquela imagem rapper foi necessário. O único tênis que ficou foi um de corrida, que era trocado por desgaste e usado apenas como acessório de um estilo de vida mais saudável.

No entanto, desde 2019, ano em que sentiu mais seguro em sua reabilitação e saúde mental, Cabal voltou a se envolver com a cultura do basquete e dos sneakers. Embora tenha sido difícil para ele voltar a comprar tênis, pois isso lembrava seu passado, a terapia e a maturidade o ajudaram a lidar com seus medos e incertezas. Atualmente, ele busca um equilíbrio entre o minimalismo e uma nova coleção de sneakers.

Em busca do Bape roxo

Uma etapa importante disso é sua procura por um Bape roxo igual ao que era sua marca registrada no passado. Cabal conta que recentemente encontro com o Kondzilla que disse que sempre quis ter um Bapesta roxo por sua causa, e isso o motivou ainda mais a entrar novamente na cena sneaker. Seu tênis favorito hoje é o Nike Air Max 90, embora tenha afinidade pelos Jordan 3 e 4, dos quais possui cinco pares.

Quanto ao futuro de sua coleção de tênis, ele mantém a mente aberta. Não se vê acumulando muitos pares novamente, mas não descarta a possibilidade de possuir mais sneakers de forma consistente. Ao longo de sua jornada, ele percebeu a importância de consumir o que faz sentido para si mesmo e refletir sobre seus próprios gostos, em vez de se preocupar com as expectativas dos outros. Isso vale para o Cabal, mas deve ser um mantra para todos que chegaram até esta linha do texto.