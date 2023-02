Farfetch e Palm Angels se unem para lançar 100 unidades limitadas do University Sneaker

Palm Angels University Sneaker x Farfetch Foto: Estadão

Existem tênis que nos transportam mentalmente para desfiles de moda quando colocamos eles nos pés. Mas há outros, tão exclusivos, que dão direito a um convite físico para estes desfiles, como o bilhete dourado para a fábrica de Willy Wonka. É o caso do Palm Angels University Sneaker em collab com a Farfetch Beat, divisão exclusiva e mais conceitual do site de varejo de moda.

O modelo, em quatro cores diferentes (azul claro e escuro, preto e rosa), foi concebido pelo diretor criativo da Palm Angels, Francesco Ragazzi, e dá direito a um convite exclusivo para o Desfile de Outono/Inverno 2023 da Palm Angels em Paris. Mas, por mais que ele tenha esta aura passarela, o tênis tem pouco de high end a não ser pela grife. O estilo do modelo é totalmente skatewear, o que, aliás, tem se tornado comum nos últimos modelos de sneakers das marcas de luxo.

Foto: Estadão

O University Sneaker desta collab permite aos clientes personalizar cada par com diferentes charms para criar designs próprios e únicos. Cada par do tênis será enviado em embalagem da Beat exclusiva e numerada e com os berloques como mimos. O preço é de R$ 5.329 com as taxas de importação já inclusas.

Foto: Estadão

Estilo universitário com acabamento de luxo

Segundo a Palm Angels, o sneaker é inspirado nos clássicos looks universitários americanos, com estilo vintage. A prova disto está no couro em grande parte do cabedal, contornado por camurça no toe box e alocado em uma sola e entressola branca. O estilo chunky completa o pacote visual.

"Para este projeto, eu queria literalmente trazer os clientes para o nosso mundo. A Palm Angels, antes de ser uma marca, nasceu como um livro de fotografia com fotos em preto e branco da cena do skate de Los Angeles que eu tirei em 2011. Há uma foto no livro que é tão vívida, retratando um skatista com longos cabelos loiros. Essa imagem agora é destaque nas sacolas exclusivas e numeradas que os clientes receberão com o University Sneaker. A ideia por trás do tênis era criar um sapato que fundisse perfeitamente a sensação de liberdade típica da cultura do skate com a estética esportiva dos anos 80. Espero que os clientes gostem deles tanto quanto eu gostei de criá-los", afirma Ragazzi.

Bag do Palm Angels University Sneaker x Farfetch Foto: Estadão

Sobre o desfile FW23 da Palm Angels em Paris no dia 05 de Março de 2023, é preciso que cada comprador dos 100 pares limitados siga as instruções após a aquisição do tênis e entre em contato com a Farfetch até dia o 6 de Fevereiro de 2023 para solicitar o ingresso.