Farfetch lança o Nike x Off-White Air Force 1 Mid Graffiti com exclusividade no Brasil

Nike x Off-White Air Force 1 Mid Graffiti. Foto: Farfetch/Divulgação

A Farfetch começa a vender com exclusividade no Brasil o Nike Air Force 1 Mid Graffiti em collab com a Off-White por R$ 1.387. O modelo mantém vivo o legado de Virgil Abloh, que faleceu em 28 de novembro de 2021. Em comemoração aos 40 anos do icônico estilo AF1, Abloh reinventou a lendária silhueta por meio de uma visão futurista e arrojada. Outras versões do sneaker já tinham desembarcado aqui pelas mãos na Nike e de lojas especializadas, mas o Graffiti, talvez a mais interessante delas, ainda permanecia inédito.

Nike x Off-White Air Force 1 Mid Graffiti. Foto: Farfetch/Divulgação

O Air Force 1 Mid Graffiti foi cuidadosamente concebido para evocar a estética marcante dos anos 2000, inspirado pelos vibrantes vídeos de rap e pela arte aerografada. Ele presta uma sincera homenagem tanto ao AF1 vintage de 1982 quanto à rica cultura negra americana, que adotou a silhueta pelas ruas do Harlem, abrindo caminho para o seu sucesso mundo afora.

Nike x Off-White Air Force 1 Mid Graffiti. Foto: Farfetch/Divulgação

Confeccionado em couro natural, o sneaker apresenta o Air bordado na língua, em forma de arte de rua, e um grafismo azul e roxo na lateral de fora escrito "Off-White", remetendo à autenticidade do grafite. Além disso, traz uma estampa digital, em estilo airbrush, de uma garra segurando o planeta Terra, que combina perfeitamente com as pinturas de rua vistas nas periferias americanas.

Nike x Off-White Air Force 1 Mid Graffiti. Foto: Farfetch/Divulgação

Continua após a publicidade

As solas de borracha possuem o amortecimento Air visível na lateral, proporcionando não apenas estilo, mas também conforto. E trazem também os spikes característicos desta colaboração com a Off-White e que viraram o principal item de polêmica do tênis, dividindo opiniões.

Virgil está aqui

Abloh conquistou reconhecimento mundial ao colaborar com a Nike no aclamado "The Ten", uma coleção de dez tênis emblemáticos reinventados com detalhes de design inovadores e uma estética desconstruída. Além disso, Virgil Abloh foi o diretor artístico da Louis Vuitton, tornando-se o primeiro negro a ocupar esse cargo na renomada casa de moda francesa.

Nike x Off-White Air Force 1 Mid Graffiti. Foto: Farfetch/Divulgação

Virgil Abloh revolucionou a indústria de tênis ao desafiar convenções, quebrar barreiras e criar designs que transcenderam o calçado esportivo, elevando-os a um nível de apreciação artística. Sua visão audaciosa e criativa continuará a influenciar a indústria e inspirar uma nova geração de designers e entusiastas de tênis. Sua contribuição para a cultura sneaker é inegável e seu legado como um dos maiores criadores de tênis da história está garantido.