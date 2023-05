Festival SneakerX começa dia 20 em São Paulo

Flyer do Festival SneakerX. Foto: Divulgação

A moda urbana, ou streetwear, permite que as pessoas se vistam de maneiras totalmente identitárias, e mesmo assim fazer parte de uma tribo gigantesca, com ídolos pesados como os jogadores da NBA e estrelas do Hip Hop. Quem não quer parecer, ao mesmo tempo, com Jay-Z e Lebron James, e se sentir no Empire State of Mind, para mim, perdeu o juízo. E é justamente para esse público exigente, estiloso e sedento de novidades, que o empresário e colecionador de tênis Rodrigo Clemente e os apresentadores Felipe Titto e André Vasco vão dropar, em São Paulo, no dia 20 de maio, a primeira edição do Festival SneakerX.

Vasco, Titto e Clemente, da esquerda para direita. Foto: Diego Ortiz/Estadão

A intenção do trio é criar uma experiência "CCXP dos sneakers" e atrair a cultura sneakerhead e streetwear para a Arca, na Vila Lepoldina. O desafio é grande, mas a animação também. E muito disso se deve ao calibre das apresentações, das raridades e dos talks que vão rolar por lá. No sábado, primeiro dia de evento, por exemplo, o show principal é do Planet Hemp, que vai relembrar os clássicos que fizeram a cabeça da galera nos anos 90.

Ainda no sábado, Clau e Tropikillaz também estarão no palco principal, que vai receber domingo, dia 21, Rael e BK. Fora isso, dentre as atrações, haverá uma oficina de customização com Dominic Chambrone, conhecido como The Surgeon, um dos maiores customizadores do mundo com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, e também com a galera do TND Sneakers, referência em pintura custom de tênis no Brasil. Também vão ocorrer apresentações de skate e basquete.

Na área dos Talks, muita gente boa falando sobre sneakers, moda e negócios. Eu participo de um no sábado, por volta das 15h, com Felipe Titto, Salomão Salum, CEO do Grupo Afeet (Artwalk, Authentic Feet e Magic Feet) e Paulo Mathias, apresentador do Morning Show da Jovem Pan. Vão falar ainda, no sábado e no domingo, os influenciadores Luiz Mariano, Lucas Pig e Tiago Borges, a fashion stylist Anna Boogie e a estrategista de conteúdo Magalli Lima.

Parte da coleção de Clemente em São Paulo. Foto: Divulgação

Continua após a publicidade

Para os sneakerheads mais apaixonados, Clemente vai levar parte de sua coleção insana de modelos raros, como os Air Jordan 1 originais de 1985, Air Yeezy 1, um sample do New Balance 650, várias collabs com a Louis Vuitton, todas as collabs pop do Adidas ZX, e um sem número de Dunks básicos e valiosos, coisa de quem gosta de tênis, não de etiqueta de preço. Falei com o Clemente no dia que ele me mostrou sua coleção e batemos um papo sobre o evento.

Veja como foi:

SNKV: Qual foi a base da sua ideia de criar o SneakerX?Clemente: o fato da gente respirar tênis diariamente, viajar para conhecer a cultura e conhecer a ComplexCon nos fez quer ter um evento deste tipo no Brasil, não só com mesa de revenda, mas com outra atrações. A gente entendeu que era muito mais. Envolve a moda, cultura e a comunidade.

SNKV: você acredita no futuro dos eventos já existentes?Clemente: Claro. A gente não quer ser concorrente de ninguém, queremos é ajudar o mercado a crescer, potencializar a classe como um todo. E aglutinar em um lugar só todos os cenários do mundo sneaker, inclusive os revendedores.

SNKV: qual a ambição com o SneakerX? Clemente: a gente tem uma intenção ousada que é ser o que um dia o Rock in Rio, o que o Lollapalooza foi para uma galera, bem no início. A gente quer que o SneakerX seja lembrado assim depois de consolidado. Até porque nosso objetivo é fazer um evento anual e investir nos parceiros.

SNKV: como idealizador, o que é o SneakerX para você? Clemente: é uma plataforma, vai virar um museu... O festival é um asset do Mundo Sneaker. A gente não é dono de nada e nem maior que ninguém. Trabalhamos com projetos para os jovens há 24 anos, é difícil ver um jovem sem um tênis, e queremos investir nisso para conhecer cada vez melhor o comportamento de consumo dos jovens e gerar valor em cima disso. Não é um evento barato, a gente sabe que este primeiro é um evento de investimento, mas que depois vai decolar porque a cultura sneaker não para de crescer e queremos ajudar neste crescimento.

Clemente com um Air Force 1 Off-White Low Green Brooklyn. Foto: Diego Ortiz/Estadão

Continua após a publicidade

SNKV: sobre a sua coleção, quando você começou?Clemente: comecei minha coleção para valer mesmo há quatro anos. Nunca tive grana quando moleque, sai de casa com 12 anos para jogar basquete, ganhava os tênis dos caras mais velhos, de vários tamanhos, e ajustava com algodão na ponta. Meu primeiro tênis dos sonhos que consegui comprar foi um Converse do Magic Johnson de 1994, que eu destruí de tanto jogar. Meu falecido técnico me ajudou a comprar. Eu fui comprando por gosto visual, depois eu conheci as collabs e já era, fiquei fascinado. Hoje estou buscando mais qualidade do que quantidade, e só vou atrás de coisas mais raras, não necessariamente por hype.

Serviço:Festival SneakerXLocal: Arca - Av. Manuel Bandeira, 360 - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, 05317-020Datas e horários: Sábado e domingo - 20/05 e 21/05 - 14h às 22hIngressos: https://www.sympla.com.br/evento/festival-sneaker-x/1969700