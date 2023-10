Fila e Burger King lançam o tênis FX-33

Fila x Burger King FX-33 Foto: Diego Ortiz/Estadão

A Fila e o Burger King se uniram para apresentar uma colaboração inédita que promete incendiar o mundo da moda e da alimentação. Tendo o fogo como elemento central da coleção, esta colaboração marca a estreia da Fila no cenário do fast food, que tem sido alvo de muitas collabs na cena streetwear recentemente. E também a incursão inédita do Burger King no universo da moda.

O destaque da coleção “Grelhado no Fogo” é o sneaker FX-33. Inspirado nos tênis de basquete dos anos 80, esse modelo apresenta um cabedal estruturado feito com microfibra premium, sobreposições de materiais como couro e camurça e detalhes pespontados, que dão uma certa aura taylor made ao tênis.

O modelo, cano médio, traz uma paleta de cores que mescla os super conhecidos laranja e marrom do Burger King com o off-white muito usado pela Fila. O couro é craquelado para simular a petrificação e há uma camurça na região da gola que faz a vez das grelhas onde são colocados os hambúrgueres. A camurça do toebox e calcanhar também parece ter sido queimada e há até um foguinho cravado em baixo relevo.

Há ainda outros detalhes interessantes como a etiqueta do tipo tazo na língua, uma flag flamejante holográfica removível na lateral, que pode ser trocada pelo símbolo da Fila de camurça marrom, e o novo logo do Burguer King bem no alto do calcanhar. Deixando claras as insígnias da collab, mas sem ser espalhafatoso, o que é bom.

FX-33 faz parte de uma coleção maior

Segundo Adriana Magalhães David, head de marketing da Fila Brasil, as marcas conseguiram unir, de forma criativa e original, duas brands icônicas e desenvolveram produtos exclusivos que combinam elementos característicos de duas grandes histórias. “Estamos entusiasmados com o lançamento da collab Fila x Burger King e acredito que seja uma das mais marcantes dos últimos tempos”.

A coleção Fila x Burger King, que também contempla acessórios como meias e bags, estará disponível a partir de 18 de outubro. O FX-33 será vendido por R$ 599,99 no site da marca e na rede Artwalk.