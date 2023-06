Fila lança edição comemorativa de 40 anos do tênis FX-2

Fila FX-2. Foto: Fila/Divulgação

A história centenária da Fila seguia o rumo esperado para uma empresa de moda italiana, o sucesso. Mas ainda faltava algo para completar os belos trajes criados pela empresa. Foi quando, em 1983, a marca apresentou seu primeiro modelo de sneaker, o FX-2, que combinava funcionalidade a uma silhueta ousada, com foco no tênis e nos torneios de Grand Slam. Bem diferente, portanto, do que era visto nas quadras de basquete e nas pistas de corrida na época.

Criado pelo emblemático diretor criativo Pierluigi Rolando, o modelo ganha agora uma versão especial comemorativa de 40 anos que busca a inspiração original do designer e representa bem a herança da Fila. A edição limitada do FX-2 é composta por apenas 1983 pares numerados, disponíveis para o Brasil e alguns países da América Latina. Essa quantidade extremamente limitada visa tornar o tênis uma peça de colecionador.

Com grade que varia do 34 ao 45, a edição comemorativa apresenta a clássica combinação de cores em branco com a bandeira azul e vermelha característica da marca. Batizado de "il primo" (o primeiro em italiano), o tênis começa ser vendido dia 21 de junho por R$ 899,90. Além desta versão, serão lançadas outras duas opções de cores, branca com detalhes em prata e branca com sola e entressola bege e detalhes em preto.

História na grama

Dois anos após seu lançamento, o FX-2 solidificou sua fama no mercado ao estar nos pés dos principais tenistas do ranking mundial da época durante o Torneio de Wimbledon, chegando como equipamento de jogo a uma das semifinais, na esteira de sucesso de Björn Borg como garoto propaganda da Fila no tênis. Criando até uma nomenclatura de moda que foi o Fila Borg Style.

Junto a isso, o ex-executivo da Converse, Homer Altice, começou seu voo solo com a H.Altice Marketing, apostando na Fila em 1984. Ele direcionou o FX-2 para a classe alta apenas, em varejistas como Macys, Nordstrom e Neiman-Marcus, tirando de lojas especializadas como a Foot Locker. Isso fez com que o tênis ganhasse uma aura de exclusividade e requinte. Isso pelo menos até 1987, quando um erro de cálculo de estoque fez a Fila ter cinco vezes mais oferta que demanda nos EUA. O que obrigou um achatamento de preço que levou a imagem de marca para o abismo. Isso durou até 1994 com Grant Hill, mas esta é outra história.