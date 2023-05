Grey Day da New Balance chega ao Brasil pela primeira vez

New Balance Fresh Foam X More Trail v3. Foto: Divulgação

É muito difícil encontrar uma foto do fundador da Apple, Steve Jobs, sem que ele esteja de camisa preta para dentro da calça jeans básica, cinto e um par de tênis New Balance cinza nos pés. É este tipo de iconografia que gera lendas e estofo para marcas contarem histórias, como a New Balance faz nesta sexta (12) no Brasil com o Grey Day. O dia do cinza é comemorado pela marca desde 2018 e se tornou uma espécie de aniversário da brand, em que ela mostra versões de sneakers clássicos e novidades sempre na cor cinza. É a primeira vez que o pack de modelos do Grey Day chega ao Brasil.

O dia também rememora a cultura da marca, que nos anos 80 abandonou as cores vivas que dominavam o mercado dos tênis de performance da época para focar em tons mais sóbrios, em especial o cinza. Era o nascimento do legado dos "Dad Shoes" e dos runnings casuais, que hoje bombam nas prateleiras do mundo como retro runners. Em 2023 são cinco os modelos disponíveis para o Grey Day: 580, 2002R, 574 Legacy, 990v6 e o Fresh Foam X More Trail v3.

E apesar de não ser o mais caro do quinteto, o flagship da ação da marca no Brasil é o More Trail v3 (R$ 1.499,99). Justamente por trazer a junção da alta performance com a cor mais casual igual ao movimento da marca nos anos 80 e que definiu as bases do Grey Day. O More Trail v3 tem na altura do amortecimento e na proteção dos dedos seus pontos fortes em conforto. Nesta repaginação cinza ele ganha um toque lifestyle moderno que combina bem com vários looks.

New Balance 2002R. Foto: Divulgação

Outro destaque para mim é o 2002R. O modelo, sucesso nos anos 2000, ganhou novos materiais e atualizações para se tornar um dos retro runners mais falados do momento. Já estava no Brasil em outras colorways, mas agora desembarca em um cinza sutil que lhe deu bastante elegância. Por R$ 1.199,99 traz as tecnologias SBS Abzorb e Abzorb na entressola e sola com absorção de impacto N-ergy com arco de suporte Stability Web.

New Balance 960v6. Foto: Divulgação

Entre os clássicos absolutos da marca presentes no pack está o 990v6, vendido por R$ 2.499,99. Desde de 1982 o sneaker traz ao lifestityle da New Balance essa pegada mais neutra, com cores sóbrias como a cinza, e permanece nesta edição do Grey Day. Ele tem tecnologia FuelCell e ENCAP para gerar conforto e um cabedal que mistura mesh e suede em proporções estudadas para dar o máximo de respirabilidade.

Do Japão para o mundo

New Balance 580. Foto: Divulgação

Queridinho do mercado, o 580 tem uma história curiosa. Ele é uma variação japonesa do 585 e foi lançado em 1996 como uma versão mais barata do modelo, que fazia muito sucesso no país, mas tinha poucas vendas por causa do preço. Foi logo adotado pelas tribos de jovens no Japão e começou a se figura cativa nos editoriais. Entregue por R$ 1.299,99, tem amortecimento Abzorb e placa de fibra de carbono na entressola para dar estabilidade. Embora cinza, é o menos cinza do pack, com cabedal bem clarinho.

New Balance 574 Legacy. Foto: Divulgação

Por R$ 799,99 o 574 Legacy fecha o pacote do Grey Day com uma silhueta clássica dos anos 80 cheia de camadas de camurça em diferentes tons de cinza. Não chegam a ser 50, mas a sensualidade está presente na versatilidade do tênis. O sneaker tem um núcleo de amortecimento macio de EVA na entressola com um aro de poliuretano resistente para maior suporte e durabilidade. É o Encap escrito na entressola perto do calcanhar.

