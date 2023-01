Grinch é o personagem preferido do Natal dos sneakerheads

Adidas Forum Grinch

Assim como todos os elementos da moda, os tênis também seguem uma certa agenda fixa da sociedade e seus costumes e festejos. Há tênis com tema de Páscoa, Halloween, Ano Novo chinês e, obviamente, do Natal. As cores vermelha e verde quase sempre dão o tom, assim como a figura do Velho Noel. Mas não é ele que domina o hype quando o assunto é o Natal dos sneakerheads. O personagem mais valioso nesta época do ano para os cabeças de tênis tem sido o Grinch.

Criado em 1957, o mal-humorado personagem principal do livro infantil "How the Grinch Stole Christmas!" poderia se encaixar facilmente no humor de um sneakerhead após um drop fracassado. Mas é mais por sua anatomia e figura caricata que ele ganha a tela em branco dos designers. O Grinch mais esperado deste Natal é o Adidas Forum Low, que deve chegar ao Brasil em breve por cerca de mil reais.

O modelo, todo verde e com uma camurça mais rústica, para simular o pelo do Grinch, tem vários extras e uma caixa muito trabalhada que fizeram dele objeto de desejo imediato no fim deste ano. Além de pins com a cara do personagem e de seu cachorro Max, há um chaveiro com a mão do Grinch segurando uma bola de enfeite de árvore de Natal com o logo da Adidas e um lace extra verde mais escuro e outro vermelho. E na língua do pé direito do tênis há o olhar sempre dúbio do tão amado verdinho peludo.

Outra lenda tão forte quanto a do Papai Noel é a do Nike Kobe Proto 6 Grinch. O modelo, com suas escamas verdes, debutou na noite do dia 24 de dezembro 2010, quando o Lakers de Kobe Bryant enfrentou o Miami Heat de Lebron James e perdeu de 96 a 80. Atravessando a noite de Natal e os corações dos apaixonados por tênis, que viram naquele momento o surgimento de um dos OG mais significativos da história dos tênis.

Nike Kobe Proto 6 Grinch

Sucesso absoluto em 2010, o modelo retornou em 2020, mas desta vez com o tratamento Protro, que possui um processo de design que utiliza itens clássicos dos tênis do atleta atualizados com novas tecnologias de performance. Como, por exemplo, o amortecimento Zoom Air mais responsivo. O Kobe Grinch chegou nas lojas por mil reais e atualmente é quase impossível achar um à venda por menos de R$ 4 mil.

Nike x CPFM Flea 1 Overgrown

Outro modelo com o tema Grinch que chama muita atenção neste Natal é o Nike x CPFM Flea 1 Overgrown. Fruto do sempre presente delírio estético da Cactus Plant Flea Market, ou CPFM, comandada por Cynthia Lu, o sneaker é todo peludo para esconder a silhueta do Dunk usado na base. Mas pode ser aparado para ficar com um visual menos desgrenhado.

Fora isso, ele tem os patches de yin-yang nas laterais, símbolo da marca, um bordado CPFM na língua direita e palmilhas com um mapa de calor. Há ainda cadarços que simulam estar cobertos por musgo e sola texturizada que parece que o dono do tênis acabou de pisar na lama. Os sneakers são vendidos dentro de uma bolsa peluda marrom por 190 dólares. Mas sem conversão, porque os brasileiros se comportaram mal este ano e não receberam este presente de importação para o País.

Vem com box

Vault by Vans x WTAPS

A Vault by Vans traz ao Brasil, em collab com a WTAPS, conceituada marca de streetwear japonesa, uma coleção composta por camisetas de manga curta, moletons, uma bolsa "Helmet Bag" de cordura com capacidade de 14 litros e quatro tênis. Com uma pegada mais utilitária, os sneakers são todos OG, algo muito difícil de ocorrer em uma coleção. São eles os OG Chukka LX e OG Era LX, ambos com o padrão "Cross Bones" no cabedal. E um OG Old Skool LX e um OG Half Cab LX, os dois com a com a sola cinza escura. Os modelos estão à venda na Your ID e Guadalupe. O Era LX custa R$ 749,99, o Skool LX R$ 799,99, e o Chukka e o Half Cab, R$ 849,99.