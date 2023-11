New Balance lança tênis em homenagem aos 150 anos da calça Levi’s 501

Levi's x New Balance 580 Foto: New Balance/Estadão

Em uma colaboração exclusiva que celebra os 150 anos do icônico jeans 501 da Levi’s, a New Balance revela um lançamento que une tradição e inovação: o Levi’s x New Balance 580. Uma fusão interesante entre estilo e conforto que destaca a inovação e a herança compartilhada por ambas as marcas. O modelo está à venda por R$ 999,99.

Com o objetivo de homenagear o clássico jeans 501, as gigantes da moda conceberam um design meticulosamente elaborado, com uma base de jeans preto enriquecida com painéis de camurça bege peluda, detalhes em azul e rosa, além de cadarços estampados, expressando a singularidade da marca de jeans mais famosa do mundo.

Levi’s x New Balance 580 Foto: New Balance/Estadão

Esta construção de cores foi inspirada na cultura do mountain bike dos anos 70 ou, mais especificamente, no condado de Marin, Califórnia, onde o esporte se originou. Há ainda a etiqueta vermelha exclusiva da Levi’s, tecnologias ABZORB e ROLLBAR e amortecimento e conforto e uma caixa especia com os dizeres no interior: “No início dos anos 70, o Condado de Marin deu origem ao Mountain Bike. Os ciclistas ultrapassaram os limites das estradas de incêndio do Monte Tamalpais, usando bicicletas jornalísticas modificadas em terrenos acidentados. Os acidentes fizeram parte da evolução do esporte. O jeans Levi’s se tornou o uniforme desses pioneiros – durável, protetor e estiloso”.

Levi’s x New Balance 580 Foto: New Balance/Estadão

Retrô e tecnologia se combinam

Continua após a publicidade

Mais do que uma declaração de moda, o Levi’s x New Balance 580 representa uma visão de futuro para uma base retrô, ao combinar a expertise artesanal da Levi’s com a inovação em tecnologia de calçados da New Balance. “New Balance e Levi’s® são duas marcas icônicas, referências de estilo no passado, presente e futuro. Essa colaboração personifica um lançamento repleto de informações de moda aliadas ao conforto”, destaca Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance.