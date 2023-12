Nike lança Dunk SB das Meninas Superpoderosas no Brasil

Nike Dunk Meninas Superpoderosas Foto: Nike/Estadão

Trilogias são sempre muito bem recebidas na cultura pop. Trazem dinheiro, desejo por mais na espera e mídia. Mas a Nike subverteu um pouco o conceito de trilogia ao lançar tudo de uma vez só, numa avalancha de hype super poderosa. Começam a ser vendidas dia 14 no Brasil três versões do Dunk SB baseadas nas Powerpuff Girls, chamadas no País de Florzinha, Docinho e Lindinha. Os tênis vão custar R$ 999,99 e estarão disponíveis na Nike e nas maiores skate shops daqui.

Feitos com uma mistura de açúcar, tempero e tudo o que há de bom, os tênis têm como elemento X a alma de Sandy Bodecker, o SB do modelo, que morreu em 2018, mas foi a voz dos skatistas dentro da Nike. Os materiais premium e os grandes olhos dos personagens nos calcanhares chamam a atenção. E a caixa especial traz laces extras.

Porém, mesmo com o conceito parecido, os três tênis têm construções um pouco diferentes. O sneaker de Blossom, a Florzinha, tem sola translúcida rosa clarinha e cabedal com um couro mais acamurçado, com o swoosh e detalhes laranja. Há até um coração preso ao lace que dá um charme a mais na entrega. O interior é de cetim, assim como nos outros.

Já o modelo da Buttercup, a Docinho, traz um couro mais cru e brilhante em verde no cabedal, com o logo da Nike e todos os detalhes em preto. A sola também é transparente, mas em um verde mais forte igual ao do cabedal. A palminha é do vilão Macaco Louco, assim como nos três tênis, mas com desenhos diferentes.

O da Bubbles, a Lindinha, é o que tem o cabedal mais diferente. Ele vem em um azul com pontinhos brancos com uma textura em ondas que parecem digitais. A sola também é translúcida, com o mesmo tom de azul do cabedal, e o swoosh e os laces são amarelos da cor do cabelo da personagem. Mesmo conceito utilizado nas outras versões. As posições dos olhares também são diferentes em cada par.

Sem atrasos desta vez

O lançamento dos modelos será global e desta vez com a chegada da mesma data nas lojas do Brasil. Em outros lançamentos importantes ao longo do ano, até de outras marcas, os atrasos foram comuns por questões alfandegárias que parecem estar resolvidas.