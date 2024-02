Nike lançará o novo Air Max Dn com tecnologia inédita

Nike Air Max Dn Foto: Nike/Estadão

O Air Max é um dos tênis mais consagrados do mundo, tanto que tem um dia só seu, um aniversário, o mundialmente famoso Air Max Day, que ocorre anualmente em 26 de março. A marca sempre apronta uma novidade para este dia, mas para 2024 a Nike caprichou ao anunciar o Air Max Dn, uma reinterpretação travestida de revolução no paradigma da silhueta, com um design ousado e elegante. Fontes internacionais afirmam que haverá até uma versão com a Supreme e que seu preço regular vai rondar os 170 dólares, ou seja, deverá chegar o Brasil no dia 26 por volta de R$ 1.500.

O sneaker foi desenvolvido ao longo de três anos em colaboração entre designers, engenheiros e cientistas dos laboratórios Nike Air Manufacturing Innovation e Nike Sport Research Lab. Ferramentas avançadas, como a análise de elementos finitos, foram utilizadas para testar as cápsulas Air com velocidade e precisão, acelerando o ciclo de experimentação, teste e refinamento do modelo.

PUBLICIDADE A grande inovação por trás do Air Max Dn é a introdução do Dynamic Air. Essa tecnologia apresenta uma estrutura de cápsulas Air em quatro compartimentos. A configuração independente das câmaras permite que a cápsula de ar reaja às diferentes cargas impostas pelo corpo, gerando, segundo a Nike, uma sensação de suavidade a cada passada. Reggie Hunter, diretor de produto da Nike Lifestyle Footwear, destaca o sistema de “movimento dinâmico”, no qual a cápsula interage com os pés em tempo real, proporcionando uma sensação imperceptível de transição entre calcanhar e dedos.

O visual diferente do Air Max Dn também foi cuidadosamente elaborado. A equipe de inovação aproveitou trinta anos de ciência e métodos avançados do Air Max para oferecer uma sensação inédita. Materiais modernos foram escolhidos para criar uma parte superior que oferece uma transição fluida entre calcanhar e dedos, complementando a tecnologia Dynamic Air.

Cabedal também é todo diferente

Com uma estrutura em formato de arco, contraforte do calcanhar, injeção de espuma Phylon e sola externa de borracha, o Air Max Dn foi projetado para oferecer conforto e estilo durante um dia inteiro de movimento. O resultado é um tênis Air Max mais ousado, que redefine o futuro da linha.

Kathy Gomez, vice-presidente de NXT Footwear da Nike, afirma que “o Air Max Dn eleva a sensação de caminhar sobre o ar a um novo patamar, redefinindo as expectativas para o que um tênis pode oferecer aos atletas. Este lançamento não apenas atrai os entusiastas do Air Max, mas busca criar um tênis que as pessoas queiram explorar, usar e continuar usando, marcando o início de uma nova era para a linha Air Max”.