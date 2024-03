Oakley relança seu tênis clássico Teeth 1.0

G DLP x Oakley Teeth “Cheetah” Foto: Oakley/Estadão

Um dos modelos de tênis mais icônicos lançados pela Oakley está de volta. A primeira versão do modelo foi lançada em 2002 e tinha mais três versões, a Big Teeth, Teeth Low e Teeth Slipon (que foi relançando com a Piet no ano passado). Todos ganharam sua representatividade, mas foi o Teeth 1.0, chamado pelos fãs da marca de Caveirão, que seguia sendo sempre pedido de volta. Pois bem, os desejos dos Oakleymaniácos foram atendidos e o modelo começa a ser vendido no dia 5 de abril em três cores OG de 2002 exclusivamente nas lojas da marca por R$ 1.599. Após o dia 20 de abril ele vai para outros pontos de venda.

Porém, antes disso, para dar forma a este retorno triunfal, a Oakley lança uma edição especial do tênis com a Guadalupe, conceituada loja de sneakers de São Paulo. O G DLP x Oakley Teeth “Cheetah” começa a ser vendido dia 22 e terá um evento de lançamento aberto ao público na Guadalupe da Rua Três Rios 126, das 18h às 22h.

Nesta versão o Teeth traz o padrão Cheetah, muito usado pela marca nos anos 90, mas presente pela primeira vez em um tênis, e alça de calçar com a sigla G DLP da loja. “O Teeth é um marco na nossa história e está na memória de todos os apaixonados pela marca”, explica Lucas Ribeiro, Gerente de Produto da Oakley. “Embora tenhamos lançado outros calçados com comunicação semelhante, como o Big Teeth, o Teeth 2 e o Teeth Squared, nossos consumidores ansiavam pela oportunidade de poder comprar novamente o original, impulsionado pela nostalgia.”

Construído para resistir às aventuras urbanas, o novo Caveirão é fabricado com um solado composto por dois materiais que garantem a maior faixa possível de tração e barras de torção que proporcionam absorção de choque premium. Os “dentes” emborrachados, que batizam o tênis, também dão melhor aderência em terrenos mais escorregadios.

Teeth pesa 650 gramas

Produzido em couro legítimo para dar mais durabilidade e conforto, o Teeth apresenta uma sola de borracha vulcanizada NBS e palmilha mais espessa para conforto prolongado. Com um peso de 650 gramas por pé, o sneaker foca na robustez. Item que não pode faltar para os fãs que pediam tanto a volta do tênis.