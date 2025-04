Olympikus celebra 50 anos com a edição especial Corre 4 Maratona SP

A nova versão do Corre 4 traz a consagrada entressola Eleva Pro 2.0, que oferece amortecimento responsivo com um peso total de apenas 219g (numeração 40). O tênis conta ainda com a borracha Gripper Plus na sola, 40% mais durável e 50% mais aderente que a versão anterior, além da palmilha NT-X com Super Critical Foam, tecnologia que garante maior conforto e eficiência durante a corrida.

O modelo já está disponível para compra no site oficial da marca e poderá ser adquirido presencialmente neste sábado, 5 de abril, na Expo Atleta da Maratona de São Paulo, por R$ 549,99. Inclusive, durante a Expo Atleta, a Olympikus montou uma loja de 120m² com toda a linha de produtos da Família Corre e a Roupa do Corre. No espaço, o público poderá personalizar seus tênis, conhecer os lançamentos e participar de sessões de autógrafos com o medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima.