Olympikus lança o tênis Pride 4 para corredores iniciantes

Olympikus Pride 4 Foto: Olympikus/Estadão

A Olympikus lança o Pride 4, modelo desenvolvido especialmente para quem está iniciando na prática esportiva. O tênis chega ao mercado com atributos voltados à performance, conforto e estabilidade — aliados a um preço bastante competitivo de R$ 399,99.

Apesar de ser um modelo voltado ao público iniciante, o Pride 4 incorpora tecnologias presentes em tênis de performance da marca, como os da Família Corre. A principal delas é a entressola Eleva Pro 2.0, estrutura que oferece amortecimento responsivo e maior resiliência, absorvendo impactos e impulsionando a passada.

O solado com tecnologia Gripper, por sua vez, garante aderência e estabilidade em diferentes tipos de superfície — característica essencial para quem está começando e precisa de segurança durante os treinos.

Outro destaque técnico do modelo é a palmilha em EVA, que oferece respirabilidade e um encaixe anatômico ao pé. O cabedal é confeccionado em tecido giro inglês, combinação de fios de TPU e TPE que confere leveza, resistência e flexibilidade ao calçado. Pensando na praticidade do dia a dia, o tênis também conta com puxador traseiro para facilitar o calce, atacador texturizado em poliéster para um ajuste seguro e língua em tecido duplo para aumentar o conforto.

Além da engenharia e do desempenho, o Pride 4 aposta na versatilidade visual. Está disponível em diferentes combinações de cores, como cinza com detalhes laranja vibrante, preto com roxo, salmão com azul, além de versões em branco com detalhes em preto ou azul-claro — ampliando as opções para quem também busca identidade e estilo no início da jornada como corredor.

Foco nas sapatarias

O lançamento do Pride 4 reforça o posicionamento da Olympikus como uma marca voltada à democratização do esporte. E mira não apenas os corredores de primeira viagem, mas também o segmento de sapatarias, considerado estratégico para a marca em 2025.