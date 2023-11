On lança o tênis de corrida Cloudeclipse com dupla camada de amortecimento

On Cloudeclipse Foto: On/Estadão

A On, marca suíça de Roger Federer, lança no dia dois de novembro no Brasil o tênis CloudEclipse, seu novo modelo com superamortercimento, voltado pra corredores de longa distância. Ele custa R$ 1.049 e tem na tecnologia sua grande arma. Uma inovadora camada dupla de CloudTec Phase, esquema de amortecimento criado pela On.



Esta tecnologia absorve o impacto de cada passo, proporcionando, segundo a marca, uma sensação de rolagem suave, que vai do calcanhar ao dedo do pé. Além disso, o Cloudeclipse tem entressola confeccionada com a superespuma Helion, que oferece uma espessura de 6 milímetros, protegendo as articulações das pernas contra impactos mais pesados.



A sua tecnologia Speedboard flexível, que é a placa de estabilidade na entressola, também aumenta a segurança e a direção da passada, proporcionando aos corredores um controle maior durante o percurso. Já o cabedal de malha projetada, feito de poliéster reciclado, oferece um ajuste respirável e firme, o que é padrão na On, mantendo os pés no lugar, com conforto.



Tingimento do tênis economiza água

Outro destaque do tênis é o peso de apenas 285 gramas na versão masculina e 240 gramas na feminina, fazendo do Cloudeclipse um dos tênis de corrida mais leves da atualidade. Por sua vez, a cor do modelo vista nas fotos (e as outras quatro disponíveis) é fruto de uma técnica de tingimento chamada dope-dye, que consome 90% menos água do que os métodos convencionais.